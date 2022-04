Justiça talibã manda açoitar sete réus no Afeganistão

Sete homens foram açoitados no Afeganistão por vários crimes, nesta quarta-feira (20), entre eles venda e consumo de álcool, conforme decisão judicial, a primeira desde que os talibãs recuperaram o poder em agosto passado.

As chicotadas fazem lembrar as severas punições impostas pelos talibãs durante seu primeiro exercício do poder, entre 1996 e 2001.

Os sete homens acusados confessaram seus crimes e foram condenados a 35 chicotadas cada um, informou o Tribunal Supremo em um comunicado.

"A sentença foi executada hoje" em Cabul, disse à AFP um alto funcionário desta corte, Abdul Basir Mashal.

"Esta é a primeira vez que um tribunal profere uma sentença desse tipo, em conformidade com a (lei da) Sharia, desde que o Emirado Islâmico se formou no Afeganistão", acrescentou.

Cinco dos réus açoitados também foram condenados a seis meses de prisão cada um.

Durante sua primeira passagem pelo poder, os talibãs se caracterizaram por uma interpretação extremamente estrita da lei islâmica, punindo inclusive os crimes menores com flagelações e execuções públicas.

As normas eram especialmente severas para as mulheres, então humilhadas e agredidas pela temida polícia religiosa.

Quando voltaram ao governo no ano passado, prometeram ser mais brandos, embora tenham garantido que continuariam a ser guiados pela Sharia.

