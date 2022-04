Inglês de 12 anos rifa tigela de madeira e arrecada R$ 1,5 milhão para crianças ucranianas

O objetivo da campanha era rifar a tigela de madeira, feita pelo próprio garoto. Entretanto, as doações ultrapassaram a meta e a rifa até ganhou apoio de artistas

Na Inglaterra, uma iniciativa para ajudar refugiados da guerra na Ucrânia chamou a atenção da mídia e de famosos. Gabriel Clark, de 12 anos, conseguiu arrecadar 248 mil libras esterlinas, mais de R$ 1,5 milhão. Todo o dinheiro foi ganho a partir de uma rifa de uma tigela de madeira, construída pelo próprio garoto.

Sobre o assunto Mais de 5 milhões de refugiados já deixaram a Ucrânia

Papa pede paz na Ucrânia na "Páscoa de guerra"

Deslocados ucranianos se mudam para casas pré-fabricadas em parque de Lviv

Gabriel mora no Condado de Cumbria e iniciou a campanha Bowl For Ukraine ("Tigela pela Ucrânia", em tradução livre) há duas semanas nas redes sociais. O objetivo inicial era arrecadar 5 mil libras esterlinas, cerca de R$ 30 mil, para a organização não governamental Save the Children, conhecida por ajudar crianças em situação de guerra e fome desde a Grande Depressão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A campanha, no entanto, superou as expectativas iniciais da família. Em apenas 48 horas, Gabriel passou de seis para 247 mil seguidores no Instagram - que agora somam 252 mil. Além disso, o garoto recebeu apoio de jornais locais e de famosos. O ator e roteirista Stephen Fry ajudou a divulgar a iniciativa. E até o ator Jason Isaacs, que interpretou o vilão Lucius Malfoy na saga Harry Potter, apoiou o menino nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel River Clark (@clarkie_woodwork)

Usando a marcenaria para salvar crianças

A campanha iniciada por Gabriel é, na verdade, uma rifa. O garoto aprendeu a fazer peças de madeira com o pai, o marceneiro Richard Clark. O objetivo era rifar a tigela de madeira entre aqueles que fizeram alguma doação.

O sorteio aconteceu há dois dias e foi divulgado no Instagram de Gabriel. Apesar disso, as doações continuam. O garoto já prepara uma nova peça para ser rifada, também usando de sua habilidade com a marcenaria.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel River Clark (@clarkie_woodwork)

Guerra na Ucrânia

De acordo com a organização Save the Children, desde 24 de fevereiro, quando começou o conflito na Ucrânia, quase dois terços das 7,5 milhões de crianças na Ucrânia fugiram de suas casas.

A Organização das Nações Unidas (ONU) ainda confirmou a morte de 153 crianças após tropas russas terem invadido o território ucraniano. De acordo com o porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), James Elder, a cada minuto, 55 menores de idade deixam o país. O dado aumenta, inclusive, os riscos de tráfico humano.

Tags