EUA sanciona banco russo Transkapitalbank e rede de oligarcas

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (20), sanções contra o banco russo Transkapitalbank e uma rede em torno do oligarca Konstantin Malofeev, que serviria para contornar as sanções impostas a Moscou.

As medidas contra o Transkapitalbank estão destinadas a evitar que este estabelecimento privado tenha acesso às redes financeiras globais, proibindo que instituições e indivíduos americanos, ou aqueles com atividades nos Estados Unidos, façam transações com esse banco.

Segundo o Tesouro americano, o banco estabeleceu seu próprio sistema de transferências financeiras online e oferece acesso a bancos na China, Oriente Médio e outros lugares, para permitir pagamentos em dólares americanos, sem passar pelo sistema global Swift e evitando o sistema bancário americano.

O sistema do Transkapitalbank poderia permitir que outras instituições contornassem as sanções americanas impostas à Rússia, que ganharam intensidade desde que o exército russo invadiu a Ucrânia.

O Tesouro também incluiu na lista de sanções uma rede de aproximadamente 40 pessoas, incluído Malofeev, e entidades acusadas de facilitar que se evitem as sanções, assim como várias empresas russas envolvidas na mineração de criptomoedas.

Segundo o Departamento do Tesouro, Malofeev apoiou durante muito tempo, em nome do governo russo, os separatistas na Ucrânia e ajudou a sabotar a estabilidade e a democracia em vários países.

O Departamento de Estado dos EUA, por sua vez, proibiu a emissão de vistos para mais de 650 pessoas, a maioria russos, mas também bielorrussos e separatistas ucranianos.

