EUA busca 'reativar' acordos migratórios com Cuba, diz secretário de Segurança Interna

Os Estados Unidos tentarão reativar os acordos migratórios com Cuba que foram descontinuados, disse o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, nesta quarta-feira (20), antes de uma reunião de alto nível entre Washington e Havana.

"Não vou antecipar o diálogo, mas temos acordos de migração com Cuba há muitos anos. Eles estão descontinuados e vamos explorar a possibilidade de reativá-los", disse Mayorkas, que participou de um encontro continental na Cidade do Panamá para resolver as causas da crescente migração irregular.

Embora não tenha especificado quais são esses acordos, Mayorkas afirmou que a reunião, programada para 21 de abril em Washington, faz parte do compromisso dos Estados Unidos de permitir "uma migração segura, humanitária e ordenada".

O objetivo, disse Mayorkas, é evitar que os migrantes "se joguem no mar, porque são viagens totalmente perigosas".

A reunião se acontecerá em um momento em que Cuba vive uma emigração em massa, em meio a sua pior crise econômica em quase três décadas.

Segundo dados dos Estados Unidos, de outubro de 2021 até março de 2022, mais de 78.000 cubanos entraram no país pela fronteira com o México, o dobro do número de cidadãos que abandonaram a ilha durante a chamada "crise dos balseiros", durante um mês em 1994.

