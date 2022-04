Empresa de EUA pagará US$ 84 mi para suspender investigações por subornos no Brasil, México e Argentina

A empresa de gestão de resíduos americana Stericycle aceitou pagar mais de 84 milhões de dólares (77 milhões de euros) para encerrar as investigações sobre pagamentos de propina a funcionários no Brasil, México e Argentina, informou nesta quarta-feira(20) o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Com sede em Lake Forest, Illinois, a empresa fechou um acordo de três anos com o Departamento de Justiça, após ser acusada de violar regras anticorrupção no exterior e de irregularidades em seu livro de registros, informou o órgão.

A companhia assumiu que pagou cerca de 10,5 milhões de dólares em propinas a funcionários de agências governamentais e outros organismos para obter e manter contratos e outras vantagens.

A prática gerou pelo menos 21,5 milhões de dólares em receitas, informa o comunicado.

Os pagamentos foram realizados entre 2011 e 2016.

Como parte do acordo, Stericycle se comprometeu a seguir cooperando com a justiça americana em qualquer investigação penal sobre estas práticas e melhorar seu programa de cumprimento de normas.

