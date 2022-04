Elon Musk diz que qualquer pessoa consegue trabalhar para pagar R$ 466 mil e ir a Marte

A afirmação do empresário faz parte do plano de construir uma cidade autossustentável em Marte nas próximas décadas pela SpaceX

O bilionário Elon Musk, CEO da Tesla e dono da Space X, afirmou em entrevista que qualquer pessoa que trabalhe e economize pode conseguir US$ 100 mil, cerca de R$ 465 mil, para pagar uma viagem até o planeta Marte.

A declaração foi feita durante uma conversa com Chris Anderson, o chefe de conferências da TED, e publicada nessa segunda-feira, 18.

"Se os custos da mudança para Marte são, para fim de argumentação, US$ 100 mil. Então, acredito que você sabe que qualquer um pode trabalhar e economizar e, eventualmente, ter o dinheiro e poder ir para Marte, se quiser. Queremos disponibilizar para quem quiser ir", disse Musk.

A afirmação do empresário faz parte do plano de construir uma cidade autossustentável em Marte nas próximas décadas pela SpaceX. A ideia, é que até antes de 2030, possam levar até um milhão de pessoas para viver no planeta.

O sul-africano com naturalidade norte-americana ainda declarou que existem outras possibilidades de se chegar ao local. Segundo Musk, as viagens espaciais podem ser feitas por meio de "financiamentos com patrocínio de governos ou empréstimos".

Considerado o homem mais rico do mundo, segundo a revista Time, Musk ainda deu vários detalhes de sua vida financeira. Ele revelou que não gasta seu dinheiro com objetos pessoais, não tem casa própria e mora de aluguel em imóveis de amigos.

"Na verdade eu nem possuo casa própria. Estou ficando em casa de amigos. Se eu for para a baía, onde tem a engenharia da Tesla, eu percorro por quartos vagos de casas de amigos. Eu não tenho iate, eu não tiro férias", conta.

