Comunicado do Business Wire :Toshiba

A Toshiba America Business Solutions comemora o Dia da Terra 2022 com iniciativas de sustentabilidade para o ano todo, para proteger o planeta e, ao mesmo tempo, reduzir as pegadas de carbono para a empresa e seus clientes. Os atuais esforços ecológicos da Toshiba incluem a reciclagem de 64,46 toneladas de cartuchos de toner de usuários e o replantio de quase 19 mil árvores em 2021. O programa de impressão como serviço da Toshiba também ajuda as organizações a atingir metas ambientais individuais melhorando a visibilidade e a eficiência da impressão.

Conservação de espaços abertos

A partir de 2008, o programa de reciclagem de toner EcoSmart, da Toshiba, evitou a transferência de 1.674 toneladas de lixo eletrônico para aterros sanitários. Esse peso equivale ao de 16.062 jogadores médios da Major League de beisebol, sendo o suficiente para suprir 618 equipes da MLB1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O programa de reciclagem de toner da Toshiba, em parceria com a Close the Loop, um reciclador internacionalmente reconhecido, coleta consumíveis de produção de imagens digitais para recuperação de materiais com zero transferência para instalações de aterro sanitário. Os materiais recebidos são submetidos a um processo de reciclagem e devolvidos para o mercado de mercadorias, para reuso.

A ênfase em reciclagem da Toshiba é um dos principais motivos pelos quais as impressoras multifuncionais e?STUDIO?, da Toshiba, integram o registro EPEAT (Ferramenta de avaliação ambiental de produto eletrônico). O EPEAT é o sistema de avaliação global definitivo para produtos eletrônicos mais ecológicos.

Reflorestamento com impacto

A Toshiba colabora com a PrintReleaf para replantar árvores nos Estados Unidos, Madagascar, República Dominicana, México, Irlanda, Canadá, Brasil e Índia. Desde 2016, essa parceria resultou no replantio de 121.965 árvores em projetos de reflorestamento mundiais nesses países.

Os clientes da Toshiba que participam do programa podem selecionar áreas específicas que desejam reflorestar, seguindo as recomendações da Global Forest Watch Initiative, do World Resources Institute. Uma nova árvore é plantada assim que um cliente da Toshiba imprime 8.333 folhas. A SGS International, organização líder mundial em inspeção, verificação, realização de testes e certificação, certifica os parceiros de reflorestamento global e, ao mesmo tempo, autentica 100% da sobrevivência líquida das árvores.

"Operar de forma sustentável e ajudar os clientes a fazer isso também é essencial para nós", declara Larra White, Presidente e CEO da Toshiba America Business Solutions. "Juntos, estamos causando um impacto significativo para a recuperação dos nossos recursos naturais em nível mundial."

Clique para enviar um tweet: Toshiba comemora Dia da Terra com reflorestamento e reciclagem em nível mundial

1. Baseball America, "The Shape of Baseball is Changing in 2021," 3 de junho de 2021

Sobre a Close the Loop

A Close the Loop (CtL) oferece as melhores soluções de sustentabilidade, para ajudar empresas a melhorar seus programas de responsabilidade social corporativa. Contando com a confiança do setor de imagens digitais, a CtL projeta e administra programas de coleta, recuperação e reuso de tinta e toner. Trabalhando em toda a América do Norte, Austrália e Europa, a CtL visa a uma economia circular, mantendo itens que normalmente seriam descartados em aterros sanitários e oceanos e transformando-os em mercadorias úteis. Para saber mais, acesse www.closetheloopusa.com ou siga a Close the Loop no Facebook e LinkedIn.

Sobre a PrintReleaf

A PrintReleaf cria um padrão global de sustentabilidade garantindo, de forma certificável, o plantio automático de árvores para compensar o consumo dos clientes PrintReleaf. A PrintReleaf é a única plataforma de tecnologia que mede o consumo de papel dos clientes para o reflorestamento com certificado do volume equivalente de papel utilizado. A tecnologia PrintReleaf, protegida por patente, não só rastreia o consumo de papel, mas também monitora os parceiros de reflorestamento da PrintReleaf para assegurar o reflorestamento equivalente. Empresas líderes de mercado entusiastas da proteção ambiental e cada vez mais preocupadas com ela, em conjunto com seus clientes, confiam na PrintReleaf para estabelecer relações de parceria envolvendo silvicultura, tecnologia e negócios. Para mais informações, acesse http://www.printreleaf.com.

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions (TABS) é uma fornecedora de soluções para locais de trabalho que oferece um amplo portfólio de reconhecidos produtos de gestão de fluxos de trabalho e documentos para empresas de todos os portes nos Estados Unidos, México, América Central e América do Sul. A TABS ajuda a suprir as diversas necessidades dos profissionais de hoje com as premiadas impressoras multifuncionais e?STUDIO?, impressoras de etiquetas, recibos e comprovantes de compra, sinalização digital, serviços de impressão gerenciada e soluções de nuvem. A Toshiba se dedica continuamente aos clientes e comunidades que atende, mantém sólido compromisso com a sustentabilidade e é reconhecida na lista das 100 empresas mais sustentáveis do mundo do Wall Street Journal. Saiba mais em business.toshiba.com. Siga a TABS no Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220420005014/pt/

Contato

Toshiba America Business Solutions Rick Havacko 949-462-6094 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags