Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales anunciou uma nova parceria com a Globalgig, uma prestadora de serviços de conectividade global, para a primeira implementação mundial do Thales Adaptive Connect, uma solução inovadora que suporta a conexão inteligente de grandes frotas de dispositivos IoT. Com base na tecnologia eSIM (SIM integrado), o Thales Adaptive Connect permite que os dispositivos IoT se conectem e usem a assinatura mais apropriada assim que forem ligados em campo.

Até 2025, estima-se que 1 bilhão de dispositivos IoT habilitados para eSIM serão implementados no mundo todo. Ao contrário dos produtos de consumo, os dispositivos IoT geralmente são posicionados em lugares remotos e negligenciados. Para dar suporte a essa participação esperada de implementação massiva de IoT e atender a essa necessidade global, a Globalgig decidiu optar pela solução de gerenciamento de conectividade remota da Thales.

De fato, o Thales Adaptive Connect foi projetado especificamente para fornecer a flexibilidade exigida pelo setor de IoT - aproveitando o eSIM integrado e o gerenciamento remoto de assinaturas. Qualquer dispositivo em repouso ou em movimento pode ser ativado remotamente, eliminando a necessidade de pré-carregar a assinatura móvel na linha de produção. Com a nova solução, os prestadores de serviços de conectividade global - como é o caso da Globalgig - e o grupo de operadoras podem oferecer conectividade remota imediata e contínua aos prestadores de serviços de IoT, sem impacto nas operações logísticas e de fabricação de dispositivos.

Como consequência, o Thales Adaptive Connect oferece benefícios atraentes à IoT e aos prestadores de serviços de conectividade global, apoiando a implementação de novos serviços valiosos, bem como aos fabricantes de dispositivos, pois um dispositivo agora pode atender a todos os mercados. Será muito mais fácil às partes interessadas lançar casos de uso de IoT inovadores e acessíveis para seus clientes e usuários finais, graças a uma continuidade de serviço garantida pela Thales.

Mark Castle, diretor de Receita da Globalgig UK, disse: "O Thales Adaptive Connect é a única solução desse tipo no mercado. Ele se ajusta perfeitamente ao nosso compromisso com a inovação e a transformação e representa uma oportunidade sem precedentes de oferecer serviços de conectividade excepcionais em todo o ecossistema da IoT. Vários clientes importantes já estão registrados".

Emmanuel Unguran, vice-presidente sênior de Soluções de Conectividade Móvel da Thales, afirmou: "Ao permitir inúmeros casos de uso interessantes, que vão da medição inteligente a cidades inteligentes, as implementações massivas de IoT estão definidas para transformar a qualidade da vida cotidiana. Com a parceria com a Globalgig para a primeira implementação do Thales Adaptive Connect, estamos simplificando drasticamente o processo de criação, conexão e suporte a esses dispositivos IoT. É simples: o Thales Adaptive Connect vai fazer o futuro acontecer mais rápido".

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais - conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e computação quântica - para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes - empresas, organizações e nações - a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de tomada de decisão.

Com 81 mil funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de EUR 16,2 bilhões em 2021.

