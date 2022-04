Comunicado do Business Wire :Shenzhen Woody Vapes Technology

A VOOPOO, líder no campo de vaporização, juntamente com sua marca irmã ZOVOO, querem conhecer você na National Convenience Show 2022, em Birmingham (Inglaterra), de 25 a 27 de abril.

Além de ser a maior feira de varejo do Reino Unido, a National Convenience Show de Birmingham também é o evento de classe mundial mais profissional do setor varejista. Este ano, o evento reunirá mais de 1 mil fornecedores globais para compartilhar informações de ponta sobre consumo e tendências comerciais, além de discutir tópicos importantes como tecnologia, desenvolvimento sustentável, higiene e saúde alimentar e redes sociais. A expectativa é de que mais de 90 mil visitantes profissionais passem pela feira.

Como líder da tecnologia de vaporização, a VOOPOO e a ZOVOO apresentarão três novos produtos em um estande de 25 m² com um design exclusivo e exibirão novos avanços tecnológicos e uma experiência mais inteligente na indústria de cigarros eletrônicos. Nesta ocasião, a VOOPOO espera estabelecer conexões com mais parceiros, marcas e usuários, para fazer o mercado avançar de maneira conjunta.

O ARGUS GT 2, membro da série ARGUS de gama alta da VOOPOO e o primeiro produto MOD de 2022 serão expostos no evento. Além de herdar o estilo clássico do ARGUS GT, o ARGUS GT 2 também oferece uma experiência de vaporização profissional totalmente atualizada, um design estético muito masculino e um desempenho melhorado à prova de colisão para satisfazer os amantes dos vapores abundantes e aqueles vapers que buscam explosão intensa, alto desempenho e grande durabilidade. Ele está preparado para definir um novo patamar de experiência do usuário.

Poderosa plataforma de vaporização TPP, alta potência e vapores abundantes

O ARGUS GT 2 é compatível com a plataforma universal TPP de vaporização da VOOPOO e com uma potência máxima de saída de 200W. No momento em que o botão de ignição é pressionado, vapores abundantes são expelidos de forma vulcânica, proporcionando aos usuários o máximo prazer, tanto de sabor quanto visual. Além disso, com uma potência estável de 200W, os usuários podem desfrutar de uma experiência luxuosa de maneira descontraída.

Corpo à prova de água, poeira e colisão para suportar ambientes extremos

O ARGUS GT 2 obteve a classificação IP68, a mais alta classificação de proteção contra água, poeira e colisão. Após milhares de testes, a equipe do ARGUS GT 2 criou um poderoso corpo de dupla camada à prova de água, poeira, gelo e colisão que pode suportar vários ambientes externos extremos, como temperaturas que variam de -20°C a 60°C - tudo isso sem afetar seu desempenho. Ao ser tão resistente e durável, o ARGUS GT 2 se tornará a melhor escolha dos vapers para estar ao ar livre.

Design inovador de cratera vulcânica para garantir vapores abundantes e à prova de vazamentos

O ARGUS GT 2 vem com o MAAT TANK NEW, que possui o design exclusivo de fluxo de ar de cratera vulcânica bidirecional que pode aumentar a taxa de fluxo de ar em 60% e produzir vapores mais espessos a uma velocidade mais alta. Ao mesmo tempo, ele pode drenar melhor o líquido condensado para a seção de isolamento na parte inferior, criando a melhor experiência à prova de vazamentos.

Chip GENE.TT 2.0 superior para permitir uma nova experiência de inteligência em todos os cenários

O ARGUS GT 2 possui a tecnologia GENE.TT 2.0 e está equipado com um chipset inteligente atualizado que pode igualar automaticamente a potência e suporta alternância multimodo entre Smart, RBA, Turbo e TC, permitindo que os vapers controlem facilmente sua experiência diária. Além disso, ele adota um design de carga rápida 3A Tipo C oculto e a velocidade de carga também é aumentada em 30%. Os produtos da VOOPOO são ricos em cores e únicos em design. O ARGUS GT 2 não é exceção. Ele vai oferecer cinco novas cores, incluindo cinza de fibra de carbono, verde limão e azul escuro. Esta fusão perfeita de tecnologia e design certamente causará mais uma surpresa no setor.

Como disruptor no mercado de POD, a ZOVOO vai apresentar o DRAGBAR 600s, o primeiro vaporizador descartável com barra de luz. A série DRAGBAR é amada por usuários do mundo inteiro desde o seu lançamento. O uso inovador de etil maltol para fornecer a doçura no e-líquido pode evitar o vício em açúcar que causa danos ao corpo humano e é popular entre os vapers que preferem e-líquidos sem açúcar e/ou com baixo teor de açúcar. Que tipo de tecnologia disruptiva o DRAGBAR 600s apresentará na feira? Além do ARGUS GT 2, quais serão as surpresas dos outros dois novos produtos misteriosos da VOOPOO? Espere e confira o estande E20 da National Convenience Show 2022 de Birmingham, realizada nos dias 25, 26 e 27 de abril!

Sobre a VOOPOO

Fundada em 2017, a VOOPOO cresceu rapidamente e se tornou conhecida por vapers do mundo todo com sua série DRAG. A VOOPOO é uma empresa de alta tecnologia que integra P&D, design, produção e operações de marca. Ela possui quatro séries de produtos principais: DRAG, VINCI, ARGUS e V Series, fornecendo aos consumidores um ecossistema de produtos seguro, confiável e diversificado para todos os ambientes. Atualmente, os produtos da VOOPOO são vendidos em mais de 70 países e regiões da América do Norte, Europa e Ásia. A VOOPOO buscará valor de longo prazo e fortalecerá os intercâmbios e a cooperação em tecnologia, marca e cadeia de suprimentos, além de promover a inovação e o desenvolvimento da indústria de vaporização. Para mais informações, acesse https://www.voopoo.com/ e siga nossas páginas do Instagram, Facebook e TikTok.

AVISO: Este produto pode ser usado com produtos e-líquidos que contêm nicotina. A nicotina é uma substância química viciante.

Contato

Fiona Fan Assessoria de imprensa: [email protected] Consulta de negócios: [email protected]

