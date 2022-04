Comunicado do Business Wire :Mouser Electronics Inc.

A Mouser Electronics Inc., maior distribuidora de New Product Introduction (NPI) do mercado com a mais ampla seleção de semicondutores e componentes eletrônicos, revela hoje o próximo episódio de sua série Empowering Innovation Together? (EIT). O segundo capítulo da série aborda o amplo potencial de tecnologias imersivas e realidade estendida (extended reality, XR), que incorpora elementos de realidade aumentada (augmented reality, AR), realidade virtual (virtual reality, VR) e áudio espacial em 360 graus. Apresentando diversos conteúdos exclusivos - entre eles, um novo vídeo Then, Now and Next, artigos, infográfico e um novo episódio do podcast The Tech Between Us - a Mouser oferece percepções sobre como tecnologias estendidas e imersivas estabelecem novas experiências em nosso mundo físico.

"Com o avanço da Internet das Coisas, dispositivos inteligentes e 5G, o mundo à nossa volta tem evoluído de algo unicamente físico para se tornar um equilíbrio de realidades concretas, imersivas e estendidas", explicou Glenn Smith, presidente e CEO da Mouser Electronics. "Temos a satisfação de destacar tecnologias imersivas no mais recente episódio da série EIT da Mouser e demonstrar como elas beneficiam diversos setores, de consumidores a empresas"

Apresentado por Raymond Yin, diretor de conteúdo técnico da Mouser, o novo episódio do podcast The Tech Between Us conta com a participação de Mark Sage, diretor executivo da Augmented Reality for Enterprise Alliance (AREA), em uma conversa que destaca os crescentes papéis dessas tecnologias e os problemas que elas solucionam no setor empresarial global.

"Tecnologias imersivas estão prestes a se tornar mais presentes, e as vantagens que elas oferecem são incríveis", afirmou Sage. "É um prazer receber Raymond para conversarmos sobre as tecnologias que estão transformando o modo como interagimos com nosso entorno e as pessoas à nossa volta."

Além do episódio do podcast, o segundo capítulo da série apresenta análises esclarecedoras sobre o panorama tecnológico, detalhando onde ele se iniciou e como deverá ser no futuro. O conteúdo sobre tecnologia imersiva é patrocinado por Amphenol Communications Solutions, Analog Devices, Intel®, Microchip Technology e TDK, valiosos fabricantes da Mouser.

Estabelecido em 2015, o Empowering Innovation Together é um dos programas de componentes eletrônicos mais reconhecidos do mercado. Os próximos temas da série EIT 2022 vão abordar design para segurança, sistemas de monitoramento de condutores, redes 5G privadas e robôs móveis autônomos. O programa vai destacar diversos desenvolvimentos e tecnologias necessários para acompanhar o ritmo da inovação no mercado. Para saber mais, acesse https://www.mouser.com/empowering-innovation e siga a Mouser no Facebook e no Twitter.

