Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics

A Smithfield Foods, Inc., empresa global de alimentos integrada verticalmente e uma das maiores produtoras e processadoras de carne suína do mundo, e a Lineage Logistics, LLC, o maior e mais inovador fornecedor de soluções de logística e REITs com controle de temperatura do mundo, anunciaram hoje a abertura de um centro de distribuição de próxima geração e totalmente automatizado em Olathe, Kansas.

A Lineage projetou e construiu a nova unidade para melhorar a complexa rede de distribuição da Smithfield, que abastece milhares de destinos com remessas frequentes de proteína em quantidades diversas. Com quase 20 milhões de pés cúbicos e mais de 62.000 posições de paletes, as inovações do centro de distribuição fornecem novos níveis de eficiência e confiabilidade operacional através da automação.

No centro da unidade estão 18 guinchos automatizados que movem mercadoria para dentro, para fora e dentro da unidade, que também possui um dos maiores sistemas de separação por camadas com temperatura controlada do mundo. Separadores de camadas desempilham e empilham novamente paletes de produtos, um processo que antes era realizado manualmente. Como resultado, a robótica e o software automatizam completamente mais de 97% do movimento de produtos na unidade.

A Lineage patrocinou pesquisa acadêmica em matemática para determinar como agendar e enviar componentes na instalação, aumentando a capacidade de rendimento. Sistemas de visão computacional identificam automaticamente os conteúdos de cada palete, diminuindo o espaço ocupado pelo edifício. As equipes de tecnologia da Lineage refinaram o layout robótico na simulação, com testes para alto crescimento, feriados gastronômicos e até compras geradas por pânico em março de 2020.

A instalação também possui a tecnologia patenteada de célula de explosão da Lineage (Patente americana n.º 10.663.210), que reduz o tempo de congelamento e energia usada em aproximadamente um terço quando comparada às células de explosão tradicionais, alinhando-se ao compromisso líder do setor com a sustentabilidade da Smithfield. A Smithfield se comprometeu a alcançar carbono negativo, reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 30% e cortar pela metade o desperdício de alimentos nas operações de propriedade da empresa nos Estados Unidos até 2030.

"Estamos entusiasmados em anunciar a abertura da instalação de última geração que a Lineage projetou e construiu para a Smithfield em Olathe", declarou Greg Lehmkuhl, presidente e diretor executivo da Lineage. "Na Lineage, buscamos parcerias com clientes dedicados a transformar a cadeia de abastecimento alimentar e, aproveitando nossas inovações e experiência, a Smithfield otimizará a velocidade e a eficiência de suas operações."

"Nossa nova instalação em Olathe representa o ápice da tecnologia da cadeia de abastecimento. Ela combina inovações em robótica, simulação numérica, termodinâmica, algoritmos, visão computacional e software para possibilitar acesso confiável e eficiente a alimentos", explicou Sudarsan Thattai, diretor de informação e diretor de transformação da Lineage. "Olathe é a base do nosso futuro automatizado."

"Como uma importante empresa que alimenta de forma sustentável uma população global em crescimento, estamos sempre trabalhando para implementar melhorias em nossa cadeia de valor, incluindo nossa rede de distribuição, para apoiar nossos clientes e reduzir nossa pegada ambiental", disse Shane Smith, presidente e diretor executivo da Smithfield. "É um prazer fazer parceria com uma empresa orientada pela inovação como a Lineage para otimizar ainda mais nossas operações e melhor atender nossos clientes."

"A automação é um elemento cada vez mais importante na nossa estratégia para alcançar a eficiência em nossa empresa e superar as expectativas dos clientes", afirmou Brady Stewart, diretor de operações da Smithfield Foods. "A inauguração da nossa nova instalação em Olathe traz inovação sem igual e novos níveis de resiliência à nossa cadeia de abastecimento."

"A decisão da Lineage Logistics para construir o centro de distribuição da Smithfield Foods no Kansas atesta que nossa localização central, robusta infraestrutura e força de trabalho de classe mundial são exatamente o que as empresas precisam para expandir suas operações", disse a governadora Laura Kelly. "Este projeto é uma grande conquista para Olathe e todo o estado. A Lineage dá o exemplo do tipo de negócios que estamos trabalhando para atrair e manter, e seu investimento ajuda a solidificar nosso papel como um centro para transporte, logística e distribuição do século XXI."

Além do software de última geração no interior do edifício, a unidade possui a Lineage Link?, uma plataforma de experiência do cliente que fornece à Smithfield acesso, visibilidade e controle sem precedentes ao seu produto. Com a habilidade para visualizar níveis de estoque e receber alertas oportunos, a Smithfield pode fazer os pedidos necessários e agendar os envios para garantir que seus produtos cheguem aos consumidores quando necessário. Essa plataforma interage perfeitamente com o software operacional para garantir que as tarefas sejam priorizada para os compromissos necessários para manter o mais alto nível de rendimento e produtividade. Com este investimento em software, a Lineage está ultrapassando os limites do que é possível na cadeia de abastecimento alimentar criando uma rede na qual fornecedores, transportadoras e distribuidoras de alimentos mantêm um nível de acesso e controle que, por fim, constrói um sistema alimentar mais forte e robusto.

