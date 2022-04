Comunicado do Business Wire :Kurimoto Educational Institute

O Kurimoto Educational Institute (KEI, Presidente do conselho: Dr. Hiroyuki Kurimoto), matriz da Universidade de Comércio e Negócios de Nagoya (NUCB), recebeu a aprovação oficial para a criação de um internato de ensino médio, o NUCB International College (NIC).

Internato de ensino médio de categoria internacional no Japão

O plano de abrir a escola em setembro de 2022 está avançando conforme programado, e o NIC já está aceitando oficialmente inscrições de estudantes do mundo todo.

A instituição coeducacional foi concebida para oferecer educação de categoria internacional com excelentes instalações e um rico ambiente natural em seu campus de 200 acres na cidade de Nisshin, Japão.

Descrição da escola

Nome da escola: NUCB International College Capacidade: 225 alunos, coeducacional, internato Programa: escola de ensino médio japonês e programa de diploma de bacharelado internacional (International Baccalaureate Diploma Programme, IBDP)* Faixa de anos: 10-12. Transferências de alunos aceitas até o 11. º ano. Idioma acadêmico: inglês Localização: 4-4 Sagamine, Komenoki, Nisshin, Aichi, Japão Data de inauguração: setembro de 2022

*O NUCB International College é uma escola candidata ao programa do diploma. Ela está solicitando autorização como uma IB World School (escola de bacharelado internacional). A candidatura da escola não representa garantia de que a autorização será concedida.

Excelência em educação

O NIC já nasce preparado para uma transformação na educação e é o único internato de ensino médio no Japão que está implementando a inovadora educação de jovens para a liderança pelo método do caso no estilo de Harvard. Turmas pequenas possibilitam supervisão personalizada por membros multinacionais do corpo docente, com mestrado ou doutorado, e membros do corpo docente de escolas de administração afiliadas.

Educação em regime de internato

Com referência aos padrões dos internados internacionais, a vida no campus conta com o apoio diário dos supervisores e mentores da casa. Por meio da vida comunitária em um ambiente internacional, os participantes aprendem a disciplina e a cortesia exigidas dos líderes no contexto da diversidade. O NIC também oferece cursos de verão e um programa de acesso (preparação para matrícula em setembro). O colégio também planeja programas de hospedagem em casas de família, programas de intercâmbio internacional e viagens de enriquecimento cultural no Japão.

Sobre o Kurimoto Educational Institute

Organização matriz da NUCB Undergraduate School, NUCB Business School e Nagoya International Junior and Senior High Schools, o KEI promove a internacionalização da educação de alta qualidade conquistando, desde 1935, credenciamentos internacionais (AACSB, EQUIS, AMBA e IBDP) para as escolas que cria.

Clique abaixo para descobrir por que o NIC deve ser a sua primeira opção para a continuidade da formação acadêmica. https://ic.nucba.ac.jp/college/advantage/

Contato

Takeo Oyama, Diretor assistente (NIC) Kosuke Okamoto, Diretor da sede (KEI) TEL.: (+81) 561-73-8181 E-mail: [email protected] Site: https://ic.nucba.ac.jp/

