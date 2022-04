Comunicado do Business Wire :InvestaX

InvestaX lançou uma novo ativo digital vinculado a um NFT, um produto de investimento inovador que aproveita os melhores elementos de DeFi (Financiamento Descentralizado) e CeFi (Financiamento Centralizado) e está revolucionando a maneira como o usuário pode interagir e dar algo extra à sua comunidade de investidores.

Bored Ape nº 2371, um NFT do Bored Ape Yacht Club (BAYC) que pertence à mais procurada coleção de blue-chips até hoje. A BAYC é um ativo tecnologicamente distribuído, descentralizado e de propriedade comunitária, com a sua própria moeda e metaverso. A InvestaX garantiu o interesse econômico no token nº 2371 (leia a história completa aqui) com o símbolo de ticker - IXAPE. Em outro projeto mundial, a InvestaX está distribuindo 1.000 tokens IXAPE para investidores que se inscrevem na InvestaX e IXAPE também será negociável em nossa plataforma.

Temos a honra de nomear o BAYC nº 2371 Howey Tez. Este token desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento de títulos de ativos digitais e na Web 3.0. Você pode ler mais sobre sua história aqui e sua missão para tokenizar o mundo.

Acreditamos num mundo descentralizado de finanças e somos "open-sourcingeste produto, para que outros assumam nossa liderança e criem novas ideias e conceitos que ainda não pensamos. A próxima geração de produtos de investimento está usando contratos inteligentes e tecnologias de blockchain, criando imenso valor para as comunidades envolvidas.

O que faz o BAYC transformador é que, essencialmente, o usuário tem um bem comunitário que também tem valor próprio, permitindo que criar seu próprio negócio BAYC usando o valor de marca "coletivo".

Os detentores do token IXAPE terão a oportunidade de explorar uma classe totalmente nova de ativos digitais e participar na valorização potencial e outros retornos financeiros associados à propriedade desses ativos. Isto é incrivelmente emocionante, sem precedentes, e vem com muitos benefícios dentro de nossa comunidade para aqueles que são portadores do token IXAPE.

Aproveite as inovações e filosofias da Web 3.0 e combine-as com títulos de ativos digitais, e vamos ver mais uma explosão de valor sendo criada.

A InvestaX constrói uma infraestrutura chave que conecta o Financiamento Centralizado (CeFI) e o Financiamento Descentralizado (DeFi) para que o usuário possa comprar, vender, negociar, emprestar ou tomar emprestado os seus ativos digitais, instantaneamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todo o mundo.

Para todas as informações mais recentes, inscreva-se em www.investaX.io

Contate Darien Tan pelo e-mail [email protected] para todas as consultas

