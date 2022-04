Comunicado do Business Wire :Gupshup

A Gupshup, líder global em engajamento conversacional, anunciou hoje a aquisição da AskSid, fornecedora líder de IA conversacional para grandes empresas de comércio eletrônico e varejo ao redor do mundo. A solução de IA full-stack da AskSid, incluindo o cérebro Retail AI, reforça as ofertas de experiência do cliente (customer experience, CX) da Gupshup e ajudará a tornar toda a jornada de compras - nas etapas de pré-compra, compra e pós-compra - totalmente conversacional.

Sediada em Bengaluru, a AskSid está ajudando muitas marcas globais como a AkzoNobel, Danone, Wolford, Akris e Himalaya Wellness a oferecer experiências de compra impactantes aos clientes por meio de conversas alimentadas por IA, impulsionando vendas mais rápidas. A startup de tecnologia opera em mais de 25 países e suporta mais de 100 idiomas. Ao automatizar 92% das conversas de suporte com um modelo de autoatendimento, clientes da AskSid relatam uma redução média de 25% nos gastos operacionais, aumentando ao mesmo tempo a taxa de conversão de pedidos em 30%.

"O comércio conversacional transformará as compras, tanto on-line quanto off-line. A Gupshup está construindo a solução de comércio conversacional mais abrangente e a oferta de profunda experiência de IA da AskSid nos ajudará a trazer ainda mais recursos avançados para empresas de comércio eletrônico e varejo no mundo inteiro", afirmou Beerud Sheth, cofundador e diretor executivo da Gupshup. "Damos as boas-vindas à equipe AskSid e esperamos colaborar com importantes marcas pelo mundo para habilitar experiências de compras de próxima geração."

De acordo com um recente relatório da McKinsey, o comércio eletrônico pode crescer até 5x mais rápido em comparação a épocas pré-pandemia. "Isso apresenta uma enorme oportunidade para marcas de varejo e comércio eletrônico - mas apenas se elas puderem oferecer aos clientes orientação especializada a qualquer momento e em qualquer lugar, exatamente o que a AskSid entrega", disse Sanjoy Roy, cofundador e diretor executivo da AskSid. "Juntamente com a Gupshup, ajudaremos empresas a gerar experiências conversacionais mais ricas."

"Estamos muito felizes em unir forças com a Gupshup e ansiosos para ajudar mais marcas a personalizar suas experiências de compras em escala", declarou Dinesh Sharma, cofundador e diretor de tecnologia da AskSid.

Entre os investidores-anjo da AskSid estão os conhecidos líderes em tecnologia Rajan Anandan (ex-Google), Krishnakumar Natarajan (ex-Mindtree), Parthasarathy NS (ex-Mindtree) e Radha R (ex-Microsoft e Mindtree). A startup de IA também é apoiada pela Techstars (primeiro investidor institucional na AskSid), uma aceleradora global de sementes que orienta algumas das startups de maior sucesso do mundo.

"Os modelos específicos para varejo da AskSid ajudam marcas globais de varejo a proporcionar experiências de compras impactantes a seus clientes. Estou impressionado com os poderosos recursos de IA da AskSid e sua capacidade para conquistar marcas globais tão rapidamente", disse Vijay Tirathrai, diretor administrativo da Techstars. "A fusão com a Gupshup é o próximo passo lógico e uma grande adequação estratégica, uma vez que sua profunda experiência vertical em IA no varejo agora será ampliada pela Gupshup em escala global com uma solução CPaaS e CX, entregando um enorme valor a clientes empresariais."

