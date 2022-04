Comunicado do Business Wire :Eaton

A Eaton, empresa de gestão de energia, anunciou hoje que sua área de negócios eMobility foi contemplada com um contrato para fornecer sua tecnologia de proteção de circuitos Breaktor® para uma montadora de veículos europeia para uso em vários modelos de veículos elétricos com bateria (battery electric vehicles, BEVs) de 800 volts.

A tecnologia Breaktor é uma nova solução avançada de proteção de circuitos para BEVs que combina a função de fusíveis, interruptores piro e contatores em um único dispositivo coordenado. À medida que os níveis de potência dos veículos elétricos aumentam, a solução de proteção de circuitos Breaktor resolve o crescente desafio de coordenação entre fusíveis e contatores, oferecendo proteção rápida, segura e confiável para sistemas inversores e baterias de alta potência.

"Para atender à demanda dos consumidores de veículos elétricos por maior alcance e carga mais rápida, os novos veículos elétricos incrementaram os níveis de potência, o que aumenta a necessidade de proteção avançada de circuitos para esses sistemas de alta tensão", disse Scott Adams, presidente da eMobility da Eaton. "Nossa tecnologia Breaktor oferece segurança e confiabilidade aprimoradas para o sistema EV com uma arquitetura simplificada. De fato, uma unidade de proteção de circuitos Breaktor pode substituir até 15 componentes. Estamos empolgados em levar uma parte tão crítica do sistema de EV para essa montadora de categoria internacional."

A tecnologia de proteção de circuitos Breaktor é uma solução inovadora que dá aproveitamento máximo à tecnologia elétrica industrial e à experiência da Eaton no setor automotivo para oferecer desempenho e confiabilidade com uma arquitetura simplificada. Com uma atuação de menos de 4 milissegundos para falhas de curto-circuito de até 900 volts e 25.000 amperes, a tecnologia de proteção de circuitos Breaktor aumenta a segurança do veículo e protege os componentes contra qualquer nível de sobrecorrente de forma mais eficaz que os métodos tradicionais de proteção de circuitos. A solução de proteção de circuitos Breaktor pode ser reiniciada como um disjuntor, o que permite a reativação do dispositivo após uma verificação de funcionalidade e reduzindo os custos tanto para o OEM quanto para o consumidor.

"No caso de uma colisão, a tecnologia de proteção de circuitos Breaktor da Eaton funciona em conjunto com os sistemas de segurança do veículo", disse Adams. "Ela desconecta rapidamente a bateria de alta tensão do resto do veículo, para proteção e segurança em caso de qualquer condição insegura."

A tecnologia de proteção de circuitos Breaktor oferece às montadoras de BEVs vários benefícios adicionais, incluindo:

-- Um dispositivo de disparo automático que pode detectar um pico de corrente e interromper o circuito sem necessidade de qualquer detecção ou disparo externo.

-- Um dispositivo limitador de corrente em caso de curto-circuito, que melhora a proteção no nível do sistema.

-- Operação independente da direção da corrente, o que permite tanto a carga quanto o uso em serviço sob carga elétrica total.

-- Disponibilidade em várias configurações, incluindo diferentes níveis de tensão e projetos multipolares.

A solução de proteção de circuitos Breaktor foi projetada e testada nas instalações elétricas avançadas da Eaton em Bonn, Alemanha, com a subprodução programada para começar este ano em Gummersbach, Alemanha, e a montagem final em Gyor, Hungria.

A Eaton é uma empresa de gerenciamento de energia inteligente dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para as pessoas de todas as partes. Somos guiados por nosso compromisso de fazer negócios da maneira correta, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar energia, hoje e por muito tempo. Ao capitalizar as tendências de crescimento global em matéria de eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para a energia renovável, ajudando a superar os desafios de gerenciamento de energia mais urgentes do mundo e fazendo o que é melhor para nossas partes interessadas e toda a sociedade.

Fundada em 1911, a Eaton é listada na NYSE há quase um século. Registramos US$ 19,6 bilhões de receita em 2021 e atendemos a clientes em mais de 170 países. Para mais informações, visite www.eaton.com. Siga-nos no Twitter e no LinkedIn.

