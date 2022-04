Comunicado do Business Wire :DriveWealth

DriveWealth, LLC, pioneira em investimentos fracionários e finanças incorporadas, lançou hoje "The New Investor Phenomenon: A Wave of Opportunity", um guia para entender a mentalidade do investidor de varejo global. Impulsionada pelo início da COVID-19, a Revolução do Varejo marcou uma nova era em que grandes grupos de investidores entraram nos mercados e mudaram o que significa ser um "investidor". Embora seus comportamentos de investimento possam parecer uma anomalia, o guia da DriveWealth revela insights sobre a psicologia por trás de seus negócios - sua motivação para participar dos mercados, as ferramentas que estão usando para negociar e as ferramentas que ainda precisam adotar na década de o investidor digital.

As principais descobertas do guia da DriveWealth incluem:

-- A vida remota resultou em investimento remoto: Enquanto os mercados de capitais passavam por uma revolução na tecnologia móvel durante os anos que antecederam a COVID-19, a mudança repentina e total para a vida remota acelerou drasticamente essa transformação e criou oportunidades para uma nova geração de investidores. 35% dos investidores ativos começaram durante a pandemia, incluindo aqueles em mercados emergentes como Coreia do Sul (56%), Indonésia (53%), Índia (51%) e Filipinas (48%).

-- Novos investidores distorcidos pelos jovens: Cerca de metade de todos os investidores da Geração Z abriram sua primeira conta durante o período de março de 2020 a agosto de 2021, com 59% dessa geração abrindo sua primeira conta na América Latina, 68% na APAC, 63% no Oriente Médio, 49% na África e 23% nos EUA Em todas as regiões, a porcentagem de investidores com menos de US$ 10.000 que fizeram seu primeiro investimento durante esse período foi significativamente maior do que todos os outros níveis de riqueza.

-- Investidores experientes em tecnologia se tornaram digitais: Os avanços tecnológicos e as forças do mercado ajudaram a impulsionar essa nova onda de investidores. Em todas as regiões, mais de 40% dos investidores abriram sua conta de investimento mais recente em um aplicativo móvel e 31% negociaram ativos digitais como seu primeiro investimento. Independentemente da tecnologia disponível, em 18 dos 23 mercados pesquisados, a motivação mais comum para começar a investir foi o mínimo de contas baixas.

"Esse novo paradigma de investimento está sendo impulsionado por fatores que estão derrubando as barreiras tradicionais ao investimento. As plataformas financeiras incorporadas estão tornando os mercados mais acessíveis do que nunca, com a tecnologia móvel tornando mais fácil para investidores de todas as idades acessar os mercados no conforto de suas próprias casas", afirmou Bob Cortright, Fundador e CEO da DriveWealth. "À medida que mergulhamos mais fundo na década do investidor digital, os provedores de serviços financeiros têm uma oportunidade incrível de se envolver ainda mais com os investidores, equipando-os com as ferramentas necessárias para se tornarem proprietários de seus futuros financeiros".

Os resultados do estudo apontaram para oportunidades significativas para provedores financeiros no novo cenário de investimento. 76% dos entrevistados indicaram que prefeririam acessar informações e educação financeira por meio de aplicativos de investimento móvel e 87% concordaram que a capacidade de investir quantias muito pequenas era uma boa maneira de aprender sobre investimentos.

"Em dois anos de pandemia o mundo atingiu um ponto de inflexão histórico, não apenas em termos de acesso ao mercado de capitais, mas também em relação às oportunidades que os provedores têm para construir conexões ainda mais fortes com investidores de varejo", afirmou Harry Temkin, diretor de informação da DriveWealth. "A capacidade dos provedores de oferecer frações de ações tem sido uma das evoluções mais significativas nas negociações porque está dando aos investidores o poder de entrar nos mercados usando quantias pequenas, mas significativas. Os provedores devem oferecer a tecnologia e as ferramentas que os investidores precisam para tornar os mercados ainda mais acessíveis, ou correm o risco de se tornarem irrelevantes".

Sobre a DriveWealth

A DriveWealth, pioneira em negociação de ações fracionárias e investimento incorporado, é uma empresa de tecnologia visionária que capacita mais de 100 parceiros em todo o mundo a envolver seus clientes, colocando os mercados na palma da mão. Acreditamos que o futuro é fracionário, transacional e móvel. Cada dispositivo móvel deve ser uma porta de entrada para o acesso a produtos, serviços, conselhos e assistência de investimento e poupança para cidadãos globais de todas as idades, níveis de riqueza e níveis de conhecimento financeiro. O suporte consultivo da DriveWealth e a plataforma de tecnologia moderna baseada em nuvem permitem que os parceiros ofereçam perfeitamente experiências de investimento de marca para impulsionar a aquisição, fidelidade, retenção e crescimento da receita de clientes. Para mais obter mais informações, visite drivewealth.com ou conecte-se conosco no Twitter, @DriveWealth, ou no LinkedIn.

