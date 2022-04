AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 21 DE ABRIL DE 2022 ATÉ QUINTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2022

QUINTA-FEIRA, 21 DE ABRIL DE 2022

Mundo

MUNDO - Ramadã - (até 2 de Maio)

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desfile das escolas de samba - (até 24)

WASHINGTON (Estados Unidos) - FMI e Banco Mundial realizam reuniões anuais de primavera - (até 24)

PORTLAND (Estados Unidos) - Presidente Biden realiza visita e faz pronunciamento sobre projetos de infraestrutura -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Resultado American Airlines - 09H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro-desemprego - 10H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - Conferência de imprensa do Comitê Monetário e Financeiro do FMI - 12H15

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Fed, Jerome Powell, e a presidente do BCE, Christine Lagarde, participam do debate sobre a economia global - 15H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Secretária do Tesouro, Janet Yellen, dá entrevista coletiva após reunião do G20 - 13H00

SANTIAGO (Chile) - Delegação italiana pede extradição de condenados por crimes na ditadura de Pinochet - 14H00

HOUSTON (Estados Unidos) - Carl Wayne Buntion será executado pelo assassinato de um policial em 1990 - 20H00

SANTIAGO (Chile) - Primeira reunião das partes do Acordo Regional de Escazu - (até 22)

Europa

HOLANDA - Jogos Invictus para veteranos de guerra com deficiência - (até 22)

LISBOA (Portugal) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursa no parlamento português por videoconferência - 14H00

FRANÇA - Campanha oficial do segundo turno da eleição presidencial - (até 22)

LONDRES (Reino Unido) - Rainha Elizabeth II completa 96 anos -

(+) HAIA (Holanda) - Decisão da CIJ sobre supostas violações de direitos soberanos e espaços marítimos no mar do Caribe, Nicarágua vs. Colômbia - 06H00

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco se encontra com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban - 07H00

(+) MIDELBURGO (Holanda) - Cerimônia do Four Freedoms Awards, líder da oposição bielorrussa, Tsikhanouskaya, recebe o Prêmio Internacional - 07H00

MOSCOU (Rússia) - Chanceler russo recebe embaixadores da América Latina -

Oriente Médio e África do Norte

(+) AMÃ (Jordânia) - Reunião ministerial da Liga Árabe sobre escalada em Jerusalém - 07H30

ISRAEL - Páscoa judaica - (até 23)

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Hong Kong afrouxa parcialmente punições ao coronavírus -

NOVA DÉLHI (Índia) - Premiê Boris Johnson visita a Índia - (até 22)

África

BISHO (África do Sul) - Autoridades do ANC vão a tribunal por escândalo de corrupção no funeral de Mandela - (até 10 de Junho)

SEXTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia da Terra -

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - 40º aniversário do filme E.T. - 00H00

SEATTLE (Estados Unidos) - Presidente Biden visita e faz declaração sobre crise climática -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Conferência de imprensa do FMI sobre previsão para a Europa - 11H00

Europa

MOSCOU (Rússia) - Comunistas celebram o aniversário de Lenin na Praça Vermelha -

(+) MOSCOU (Rússia) - Serguei Lavrov se reúne com o cazaque Mukhtar Tleuberdi -

BOLONHA (Itália) - Publicação online do relatório do programa Copernicus da UE sobre o estado do clima na Europa - 04H00

Esportes

LONDRES (Reino Unido) - Boxe: Heavyweight, título WBC - Tyson Fury v Dillian Whyte pesagem - 11H00

SÁBADO, 23 DE ABRIL DE 2022

América

CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - SpaceX Crew-4 decola para a ISS - 07H26

Europa

VENEZA (Itália) - 59ª Biennale -

BRUXELAS (Bélgica) - Manifestação em apoio ao fundador do WikiLeaks, Julian Assange - 10H00

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Cristãos ortodoxos celebram cerimônia do Fogo Sagrado na Igreja do Santo Sepulcro -

Esportes

LONDRES (Reino Unido) - Boxe: Heavyweight, WBC título - Tyson Fury v Dillian Whyte - 10H00

SEVILHA (Espanha) - Futebol: Copa do Rei - Final: Real Betis v Valencia - 18H00 (até 24)

LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Premier League - Arsenal v Manchester United - 09H30

MUNIQUE (Alemanha) - Futebol: Bundesliga - Bayern Munich v Dortmund - 14H30

DOMINGO, 24 DE ABRIL DE 2022

Mundo

MUNDO - Domingo de Páscoa no calendário cristão ortodoxo -

Europa

FRANÇA - Segundo turno da eleição presidencial -

LIUBLIANA (Eslovênia) - Eleições parlamentares -

Oriente Médio e África do Norte

(+) ISRAEL - Israel retira ordem de máscaras em espaços fechados -

Ásia-Pacífico

NOVA DÉLHI (Índia) - Visita da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen - (até 25)

PYONGYANG (Coreia do Norte) - Coreia do Norte comemora aniversário de fundação do Exército Popular Coreano - 23H00

Esportes

(+) TRÍPOLI (Líbia) - Futebol: CAF Al-ahli Tripoli v Al Ittihad -

LIVERPOOL (Reino Unido) - Futebol: Premier League - Liverpool v Everton - 13H30

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Malária -

América

BRASÍLIA (Brasil) - Divulgación - Inversiónes Extranjera (Sector externo) - 12H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - FMI publica relatório sobre a região Ásia-Pacífico - 21H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) CAIRO (Egito) - 40º aniversário de Israel devolvendo o Sinai ao Egito -

Ásia-Pacífico

(+) YANGON (Mianmar) - Suu Kyi espera ouvir primeiro veredicto em julgamento de corrupção -

África

BANGUI (República Centro-Africana) - Primeiro julgamento no Tribunal Especial Criminal começa com três acusados de crimes de guerra -

TERÇA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2022

América

(+) SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Resultados Microsoft - 18H00

(+) SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Resultados Alphabet - 18H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Tribunal de paz: audiência pública de ex-militares envolvidos no assassinato de milhares de civis - 14H00 (até 27)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Relatório do FMI para a América Latina - 16H00

Esportes

(+) MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: UEFA Champions League - Manchester City (ENG) v Real Madrid (ESP) - 17H00

(+) DORTMUND (Alemanha) - Futebol: Borussia Dortmund v Dynamo Kiev - 18H00

QUARTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2022

América

(+) MENLO PARK (Estados Unidos) - Resultados Facebook-Meta 2022 - 18H00

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Resultados Vale -

Europa

(+) MADRI (Espanha) - Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo (UNWTO) decidirá sobre a suspensão da Rússia -

Oriente Médio e África do Norte

(+) ISRAEL - Yom HaShoah, Dia Memorial do Holocausto de Israel - 14H00 (até 28)

África

(+) BANKI (Nigéria) - Secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, avaliará insegurança alimentar no NE - 04H00

Esportes

(+) LIVERPOOL (Reino Unido) - Futebol: UEFA Champions League - Liverpool (ENG) v Villarreal (ESP) - 17H00

