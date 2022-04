Acidente em mina na Polônia deixa quatro mortos e sete desaparecidos

Quatro pessoas morreram, e sete estão desaparecidas, após uma explosão de gás grisu nesta quarta-feira (20), em uma mina de carvão da cidade de Pawlowice, sul da Polônia - informou a empresa JSW.

"Um dos mineiros feridos na explosão morreu no hospital. É a quarta vítima da catástrofe", tuitou a JSW, o que atualiza o balanço anterior de três mortos e oito desaparecidos.

"Sete estão desaparecidos", afirmou o vice-primeiro-ministro Jacek Sasin na mesma rede social.

De acordo com a empresa, uma primeira explosão teria acontecido pouco depois da meia-noite, a mil metros de profundidade. No momento, 42 mineiros estavam no local, e maioria deles teve queimaduras. Uma segunda explosão aconteceu durante a operação de resgate.

O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, expressou pêsames às famílias dos trabalhadores.

