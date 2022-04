Villarreal não se desconcentra e vence dérbi contra o Valencia (2-0) no Espanhol

O Villarreal, que na semana passada conseguiu uma classificação heroica para as semifinais da Liga dos Campeões, não tirou o pé do acelerador no campeonato espanhol e nesta terça-feira derrotou o Valencia por 2 a 0 no dérbi regional pela 33ª rodada da LaLiga espanhola.

O 'Submarino Amarelo' venceu seus dois jogos do campeonato desde que eliminou o Bayern de Munique na Allianz Arena há uma semana (1-0 na ida e 1-1 na volta). Primeiro venceu o Getafe por 2 a 1 fora de casa e depois o triunfo desta terça contra o Valencia que parece estar focado na final da Copa do Rei que jogará no sábado contra o Betis em Sevilha.

Foram necessários 17 minutos para o atacante holandês Arnaut Danjuma colocar a partida nos trilhos. Primeiro com um gol de pênalti aos 10 minutos. Pouco depois Danjuma voltou a aparecer para marcar um golaço de dentro da área sem chances para o goleiro visitante (17).

O Villarreal (7º) pressiona os atuais ocupantes da 'zona europeia', incluindo o Betis (5º) também com a cabeça na final da Copa do Rei e que perdeu por 1 a 0 no seu estádio contra o Elche (13º) com um gol de Tete Morente.

No duelo que abriu a jornada, o Real Mallorca, do mexicano Javier Aguirre, conquistou três pontos importantíssimos diante do Alavés (2-1) em um duelo entre duas equipes que lutam para evitar a queda para a segunda divisão.

Com esta vitória, a segunda nas últimas três rodadas, o Mallorca é 16º com 32 pontos, e sai da zona de rebaixamento, que é aberta pelo Granada, três pontos atrás.

O time basco, por sua vez, é o lanterna com 25 pontos, os mesmos do Levante, que receberá o Sevilla na quinta-feira.

Abdón Prats (11) e o kosovar Vedat Muriqi (45) colocaram o Mallorca na frente, e o zagueiro Raíllo marcou contra o gol do Alavés (73).

O Real Madrid, líder com 15 pontos de vantagem sobre Barcelona e Sevilla, visita o Osasuna na quarta-feira.

--- Jogos da 33ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Terça-feira:

Mallorca - Alavés 2 - 1

Betis - Elche 0 - 1

Villarreal - Valencia 2 - 0

- Quarta-feira:

(14h00) Atlético de Madrid - Granada

(15h00) Celta Vigo - Getafe

(16h30) Osasuna - Real Madrid

- Quinta-feira:

(14h00) Espanyol - Rayo Vallecano

Levante - Sevilla

(15h00) Cádiz - Athletic Bilbao

(16h30) Real Sociedad - Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 75 32 23 6 3 66 28 38

2. Barcelona 60 31 17 9 5 60 32 28

3. Sevilla 60 32 16 12 4 46 25 21

4. Atlético de Madrid 60 32 18 6 8 59 39 20

5. Betis 57 33 17 6 10 56 38 18

6. Real Sociedad 55 32 15 10 7 32 30 2

7. Villarreal 52 33 14 10 9 53 31 22

8. Athletic Bilbao 45 32 11 12 9 36 32 4

9. Osasuna 44 32 12 8 12 33 41 -8

10. Valencia 42 33 10 12 11 44 48 -4

11. Celta Vigo 39 32 10 9 13 36 35 1

12. Espanyol 39 32 10 9 13 37 44 -7

13. Elche 38 33 10 8 15 36 44 -8

14. Rayo Vallecano 34 31 9 7 15 32 38 -6

15. Getafe 32 32 7 11 14 29 37 -8

16. Mallorca 32 33 8 8 17 29 54 -25

17. Cádiz 31 32 6 13 13 27 43 -16

18. Granada 29 32 6 11 15 36 56 -20

19. Levante 25 32 5 10 17 39 62 -23

20. Alavés 25 33 6 7 20 26 55 -29

