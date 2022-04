"Tenho mais um ano de contrato" no PSG, lembra Pochettino

O técnico do Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino sinalizou nesta terça-feira que pretende cumprir seu contrato e continuar no cargo na próxima temporada, apesar de uma campanha 2021-2022 com altos e baixos, que o clube parisiense espera encerrar na quarta-feira com o título de campeão da Ligue 1.

"Tenho mais um ano de contrato, então logicamente não é uma questão de vontade, mas sim uma questão contratual", declarou o treinador argentino, que quer continuar sua missão.

"As expectativas e o desejo são sempre de fazer o melhor possível, e ainda temos esse desejo de revanche intacto", acrescentou Pochettino.

Embora esteja a um passo de conquistar o décimo título de campeão francês para o clube, provavelmente já na quarta-feira fora de casa contra o Angers pela 33ª rodada da Ligue 1, o argentino fracassou na Liga dos Campeões, já que o PSG foi eliminado pelo Real Madrid (1-0 e 1-3) nas oitavas de final.

"Faremos o balanço da temporada quando atingirmos o objetivo", disse Pochettino.

"Um dos objetivos fundamentais do clube é ganhar a Liga dos Campeões, é uma decepção enorme não termos conseguido, mas não se ganha todos os dias...", disse ele.

"A temporada não acabou, o objetivo do campeonato ainda não foi alcançado. Estamos focados nele. Quando for alcançado, será o momento de todos nos sentarmos juntos para projetar o futuro da equipe", completou o argentino.

O treinador especificou que "a diretoria esportiva está trabalhando na próxima temporada".

Depois de chegar em janeiro do ano passado para substituir Thomas Tuchel, demitido antes do Natal, Pochettino fez valer no mesmo 2021 seu ano opcional até junho de 2023.

Após a eliminação em Madri, o PSG pode, no entanto, procurar outro treinador, segundo alguns meios de comunicação.

