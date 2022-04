PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia conduz dezenas de ataques no leste da Ucrânia

AFEGANISTÃO ATAQUE: Explosões deixam seis mortos em escola na capital do Afeganistão

KIEV:

Rússia conduz dezenas de ataques no leste da Ucrânia

A Rússia lançou dezenas de ataques na madrugada desta terça-feira (19) no leste da Ucrânia, horas depois que Kiev anunciou o início da grande "batalha pelo Donbass", região na qual Moscou concentra seus esforços após quase dois meses de guerra

KHARKIV:

No 'ponto zero' de Kharkiv, forças ucranianas vigiam o avanço russo

Em um refúgio perto de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, Petro, um capitão do exército ucraniano, observa o horizonte e, estendendo o braço, traça a linha que o separa de seus inimigos.

BOROVSK:

No campo russo, o artista, o lápis e a censura

Uma camada de pintura branca já cobre a fachada do armazém abandonado. Há apenas uns dias, podiam ver desenhadas ali uma bandeira amarela e azul, o lema da Ucrânia e um slogan pacifista.

NOVODRUZHESK:

Rússia avança no Donbass com a queda de Kreminna

A captura da pequena cidade de Kreminna pode anunciar o início da grande ofensiva da Rússia no Donbass, no leste da Ucrânia, com combates violentos na cidade vizinha de Rubizhne.

CABUL:

Explosões deixam seis mortos em escola na capital do Afeganistão

Ao menos seis pessoas morreram e 11 ficaram feridas nesta terça-feira (19) em duas explosões em uma escola para meninos de um bairro de Cabul que tem população majoritária de integrantes da comunidade xiita hazara.

-- AMÉRICAS

SANTIAGO:

Deputados do Chile rejeitam projetos de saque de fundos de pensões

A Câmara dos Deputados do Chile rejeitou na segunda-feira (18) dois projetos de lei conflitantes para um novo saque antecipado dos fundos de pensões: um apresentado por legisladores e outro do governo, que pretendiam limitar o uso dos fundos.

BUENOS AIRES:

Argentina quer restabelecer relações plenas com Venezuela

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou que se propõe a restabelecer relações diplomáticas plenas com a Venezuela, e pediu aos demais países latino-americanos que ajam de forma semelhante, em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira com o colega equatoriano, Guillermo Lasso.

-- EUROPA

PARIS:

Macron e Le Pen se preparam para debate decisivo da eleição presidencial na França

O presidente centrista Emmanuel Macron e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen reservaram esta terça-feira (19) para a preparação do crucial debate televisivo de quarta (20), com a esperança de fazer pender a balança presidencial a seu favor, a cinco dias do segundo turno na França.

LONDRES:

Boris Johnson dá explicações ao Parlamento após ser multado por festas durante o confinamento

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, comparece nesta terça-feira (19) pela primeira vez desde que foi multado por infringir a lei anticovid diante dos deputados que, apesar da indignação, não parecem determinados a mudar de líder em meio à guerra da Ucrânia.

-- ÁSIA

PEQUIM:

China anuncia assinatura de polêmico acordo de segurança com Ilhas Salomão

A China anunciou nesta terça-feira (19) a assinatura de um acordo de segurança com as Ilhas Salomão, o que provocou críticas de vários países ocidentais, incluindo Estados Unidos, preocupados com as ambições militares de Pequim no Pacífico.

XANGAI:

Xangai registra mais sete mortes por covid-19 após aumento de casos

A China registrou nesta terça-feira (19) mais sete mortes provocadas pela covid-19 na cidade de Xangai, o maior foco de contágios no país e que que está confinada há várias semanas.

ISLAMABAD:

Shehbaz Sharif nomeia governo de coalizão no Paquistão

O primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif nomeou, nesta terça-feira (19), um governo distribuindo as principais pastas entre os dois principais partidos membros da coalizão que derrubou seu antecessor Imran Khan.

COLOMBO:

Protestos explodem no Sri Lanka por escassez de combustível

Uma grave escassez de combustível no Sri Lanka deflagrou manifestações espontâneas em toda ilha nesta terça-feira (19), onde dezenas de milhares de motoristas furiosos incendiavam pneus e bloqueavam estradas - relataram a polícia e autoridades locais.

-- ÁFRICA

DURBAN:

África do Sul avalia danos após inundações que mataram mais de 440 pessoas

As autoridades sul-africanas avaliavam, nesta terça-feira (19), os danos causados pelas inundações que deixaram pelo menos 443 mortos no país e declararam estado de catástrofe nacional uma semana após o início das tempestades na costa leste.

DILI, Timor Leste:

Timor Leste escolhe presidente no segundo turno

Os eleitores de Timor Leste votam nesta terça-feira (19) para escolher o presidente no segundo turno entre um vencedor do Prêmio Nobel e o chefe de Estado em fim de mandato.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Tensão aumenta após disparo de foguete na direção de Israel e ataques contra Gaza

A tensão aumentou nesta terça-feira (19) em Israel e nos territórios palestinos após os primeiros ataques aéreos israelenses em vários meses contra a Faixa de Gaza, em represália ao lançamento de um foguete a partir do enclave palestino.

WASHINGTON:

Abalada por 'ondas sísmicas' da guerra na Ucrânia, economia mundial desacelera

Efeitos semelhantes a "ondas sísmicas que emanam do epicentro de um terremoto": a guerra na Ucrânia escureceu consideravelmente as perspectivas para a economia mundial, alertou nesta terça-feira (19) Pierre-Olivier Gourinchas, o novo economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI).

PARIS:

A guerra na Ucrânia, uma corrente para a recuperação europeia segundo o FMI

Meses se passam e as preocupações com uma desaceleração econômica na zona do euro devido à guerra à sua porta se confirmam: o Fundo Monetário Internacional avaliou o custo em mais de um ponto do PIB este ano.

PARIS:

Música clássica perde três grandes expoentes

O mundo da música clássica está de luto após a morte, neste feriado de Páscoa, de dois grandes pianistas, o romeno Radu Lupu e o americano Nicholas Angelich, e do compositor britânico Harrison Birtwistle.

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

