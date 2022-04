No campo russo, o artista, o lápis e a censura

Uma camada de pintura branca já cobre a fachada do armazém abandonado. Há apenas uns dias, podiam ver desenhadas ali uma bandeira amarela e azul, o lema da Ucrânia e um slogan pacifista.

"Eles os apagaram", diz Vladimir Ovchinnikov, de 84 anos. Assim que sai do carro, o artista russo se dirige com passo enérgico em direção às três manchas brancas e com um lápis preto, recomeça sua obra.

Desta vez, desenha uma pomba em vez da bandeira ucraniana e volta a escrever ambos os slogans, proibidos em virtude de uma nova lei que reprime o fato de "ofender" o exército russo que participa desde 24 de fevereiro de uma campanha militar contra a Ucrânia.

A cena acontece em uma aldeia que conta oficialmente com seis habitantes, na região de Kaluga, a duas horas por estrada ao sul de Moscou. Aqui, como em outras partes, um clima de delação se instalou desde a ofensiva lançada pelo Kremlin contra a vizinha Ucrânia.

Logo após o artista começar a obra, um homem de barba preta se aproxima. "Você está falando sério? Isso é vandalismo, vou chamar!" a polícia. Vladimir Ovchinnikov e os correspondentes da AFP que o acompanham são forçados a ir embora.

Na Rússia, a menor crítica ao papel do governo russo no conflito, inclusive velada, pode levar a acusações judiciais.

Vladimir Ovchinnikov já tem experiência. No final de março, desenhou uma criança vestida com as cores da Ucrânia e três bombas sobre sua cabeça em um muro no centro da cidade de Borovsk.

O desenho foi apagado e Ovchinnikov convocado ao tribunal. Resultado: 35.000 rublos (432 dólares, 400 euros) de multa por ter "desacreditado" o exército.

"Pedir pelo fim da guerra é punido pela lei", aponta Vladimir Ovchinnikov, que recebeu mais de 150 doações para pagar a dívida. No lugar desta obra apagada e castigada, desenhou outra pomba.

No entanto, na cidade de Borovsk, de 10.000 habitantes, famosa por suas paisagens bucólicas, o artista é um cidadão famoso. Um de seus afrescos que adorna a delegacia militar local mostra a libertação da cidade pelo exército vermelho em 1942.

Desde 2002, este engenheiro aposentado desenhou mais de cem obras nas paredes de Borovsk: cenas históricas, reproduções de fotos e retratos de heróis russos como os escritores Pushkin e Gogol ou o poeta Vladimir Vyssotski.

Em março passado, em uma janela, pintou duas mulheres se dando a mão. Uma leva uma faixa com as cores russas no cabelo, a outra, uma faixa com as cores da Ucrânia. Chamado "Nostalgia", o desenho não havia sido tapado.

"Essa amizade foi destruída, apenas se pode sentir nostalgia", disse Ovchinnikov.

