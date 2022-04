Ministro russo diz que país começou nova fase da operação na Ucrânia

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou que seu país está "começando uma nova fase" na "operação especial na Ucrânia", concentrando-se no leste do país para "liberar totalmente as repúblicas de Donetsk e Luhansk". Em entrevista exclusiva à emissora India Today, ele disse também que seu país não pretende devolver automaticamente o controle de áreas ocupadas por seus militares.

Lavrov disse que a Rússia pretende realizar referendos nas áreas ocupadas, a fim de que a população local decida. Segundo ele, é a opção mais democrática. O ministro também criticou os Estados Unidos na entrevista, dizendo que "os governos americanos querem decidir quem é democracia" e ainda pressionam outras nações a se unir para impor sanções contra a Rússia.

