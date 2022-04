Israel ataca Faixa de Gaza em resposta a lançamento de foguete

A força aérea de Israel conduziu um ataque contra o sul do território palestino da Faixa de Gaza nesta segunda-feira, 18, de acordo com um porta-voz militar citado pelo jornal Haaretz e agências internacionais. Segundo ele, os jatos destruíram uma oficina de fabricação de armas pertencente ao grupo Hamas, que controla Gaza.

Ainda segundo o Haaretz, palestinos disseram que militantes responderam com armas antiaéreas, mas não conseguiram atingir os jatos israelenses. Não há relatados de feridos. As fontes palestinas também relataram que houve confronto e troca de tiros entre forças israelenses e palestinos em Jenin, no outro território palestino da Cisjordânia.

Ainda na segunda-feira, o sistema de defesa antimísseis Domo de Ferro de Israel havia interceptado um míssil da Faixa de Gaza, de acordo com o Exército, no primeiro lançamento de foguete no enclave em quatro meses. Não houve relatos de feridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Haaretz explicou que, prevendo uma resposta de Israel, membros do Hamas e da Jihad Islâmica deixaram suas sedes antes do ataque.

Os dois grupos, recentemente, ameaçaram atacar Israel depois de um aumento nas tensões em Jerusalém e a incursão de seguranças israelenses na Mesquita de Al-Aqsa. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade imediata pelo disparo do foguete.

Embora o sistema de inteligência de Israel não acredite que as recentes escaladas se convertam em uma guerra, o Comando Sul das forças armadas, segundo o Haaretz, está preparado para a possibilidade de uma escalada.

A última vez que foguetes foram disparados da Faixa de Gaza, há quatro meses, Israel respondeu atacando vários alvos do Hamas no território. Desta vez, no entanto, há limitações. O Haaretz lembra que, durante os dias próximos da Páscoa, a área fronteiriça perto da Faixa de Gaza recebe um grande número de turistas, com inúmeros festivais e outros eventos especiais que atraem multidões. (Com agências internacionais).

Tags