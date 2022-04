Inter vence Milan (3-0) com dois de Lautaro e vai à final da Copa da Itália

O argentino Lautaro Martínez, com dois gols, e o alemão Robin Gosens, levaram a Inter de Milão à final da Copa da Itália na vitória sobre o Milan (3 a 0) em um derby de alta intensidade após o empate em 0 a 0 no jogo de ida.

Os 'nerazzurri', que poderão agradecer ao VAR por um gol anulado contra os 'rossoneri' devido a um impedimento no segundo tempo, vão buscar sua oitava 'Coppa' no dia 11 de maio, 11 anos após seu último título na competição.

Será contra a Juventus ou Fiorentina, que se enfrentam nesta quarta-feira no jogo de volta da outra semifinal (1 a 0 para os bianconeri, atuais campeões, no jogo de ida).

Em um San Siro lotado (com a presença de 75.000 espectadores) pela primeira vez num derby desde a pandemia de covid-19, os interistas comemoraram os gols de sua equipe. O primeiro veio logo aos 4 minutos depois de uma longa jogada ofensiva da Inter, que terminou em um cruzamento da lateral direita de Matteo Darmian para Lautaro que acertou de primeira da meia-lua para o fundo da rede de Mike Maignan.

Na única competição em que ainda não havia marcado nesta temporada, 'El Toro' argentino repetiu a dose antes do intervalo tocando na saída do goleiro francês (40).

Entre os dois golaços de Lautaro, os 'rossoneri' tentaram de tudo e chegaram a deixar a Inter fechada em seu próprio campo.

Mas esbararam em um sempre atento Samir Handanovic diante do português Rafael Leão (24 e 28), e em um disparo do belga Alexis Saelemaekers (30). O croata Ivan Perisic evitou o gol de empate do marfinense Franck Kessié (39).

De volta do vestiário, o Milan voltou ao ataque, embora às vezes com muita pressa diante de uma sólida muralha 'nerazzurra'.

O argelino Ismaël Bennacer alimentou esperanças de virada com seu gol aos 66 minutos, mas foi anulado após longos minutos de reflexão do árbitro por um impedimento de Pierre Kalulu, que talvez tenha perturbado o campo de visão de Handanovic.

"Veja a reação de Handanovic. Ele nem protesta", disse o técnico do Milan, Stefano Pioli, à Mediaset.

Um castigo muito duro para o Milan que viu a Inter marcar o terceiro gol, por meio de Robin Gosens (82) decretar assim a primeira vitória do técnico Simone Inzaghi em um 'Derby della Madonnina'.

O sucessor de Antonio Conte pode conquistar a tríplice coroa nacional, depois de ter vencido a Supercopa em janeiro, e antes de um possível 'Scudetto' pelo qual o Milan também luta.

"Estou feliz porque vamos jogar mais uma final, estamos trabalhando para levar a Inter ao topo e esta noite mostramos isso de novo", comemorou Lautaro Martínez.

