Governo da Espanha nega ter espionado separatistas catalães

O governo da Espanha negou energicamente, nesta terça-feira (19), ter espionado dezenas de líderes separatistas catalães, que no dia anterior acusaram o Estado de tê-los vigiado por meio de um aplicativo nos celulares.

"Este é um país democrático e legal, aqui não há espionagem, não se intervém nas conversas, não se intervém informação se não estiver sob a proteção da lei, do direito", disse a porta-voz do governo Isabel Rodríguez em entrevista coletiva.

O movimento separatista catalão acusou, na segunda-feira, o Estado espanhol de ter espionado mais de 60 de seus líderes por meio do software israelense Pegasus, que só pode ser adquirido por Estados ou governos, depois que esse esquema foi revelado em um relatório do Citizen Lab, uma organização canadense com sede na Universidade de Toronto.

Quase todos os incidentes com esse programa israelense, que permite ler mensagens e ativar remotamente a câmera e o microfone dos telefones, ocorreram entre 2017 e 2020.

Entre os afetados estão o atual presidente regional catalão Pere Aragonés (quando ainda era vice-presidente regional), os ex-presidentes catalães Quim Torra e Artur Mas, eurodeputados, deputados do Parlamento regional catalão e membros de organizações civis separatistas, segundo Citizen Lab.

O ex-presidente catalão e eurodeputado Carles Puigdemont, que partiu para a Bélgica para fugir da justiça após a frustrada secessão da Catalunha em outubro de 2017, não foi atacado diretamente, mas muitas pessoas ao seu redor foram, incluindo sua esposa, acrescentou a agência.

"Fomos espionados maciça e ilegalmente por meio de um programa que só os Estados podem ter. Políticos, advogados e ativistas, vítimas da guerra suja do Estado espanhol", denunciou Puigdemont no Twitter na segunda-feira.

Nesta terça, disse que espera que o Estado espanhol seja responsabilizado.

"O que espero do Estado espanhol agora é que seja responsável. Eles saberão quem responderá", disse Puigdemont em entrevista coletiva na sede do Parlamento Europeu em Bruxelas. Puigdemont reforçou que "é todo um sistema corrupto".

Por mais de uma década, a Catalunha tem sido o foco de uma luta entre o separatismo, que controla o governo regional e o Parlamento há anos, e o executivo central espanhol.

Seu ponto alto ocorreu em outubro de 2017, quando um referendo ilegal de autodeterminação e subsequente declaração de independência fracassada ocorreu na região.

As tensões caíram consideravelmente desde que o governo do socialista Pedro Sánchez lançou uma negociação com os apoiadores da independência em fevereiro de 2020 e perdoou nove líderes separatistas presos pelos eventos de 2017 em junho de 2021.

