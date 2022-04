Comunicado do Business Wire :Sagemcom

Em 7 de março de 2022, a Sagemcom foi selecionada pela Groupe E para entrega da SICONIA?Software suite composta por:

- A "Multi-energy and scalable - Um "multienergia e escalonávelsistema de head-end (HES)", incorporando um sistema de gerenciamento de chaves (KMS) baseado em módulo de segurança de hardware (HSM), em conformidade com os mais recentes padrões de segurança do setor e com todos os requisitos de segurança suíços e da Groupe E.

- Um "sistema de gerenciamento de dados de medidores baseado em Big Data, incluindo análises, Business Intelligence e recursos avançados de integração com o ecossistema de IS da Groupe E, incluindo o SAP.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As soluções digitais tornam possível coletar, processar e aprimorar dados de medição em redes cada vez mais complexas", afirmaEric RIEUL, CEO da Sagemcom Energy & Telecom. "Como uma empresa orientada por sua missão, a Sagemcom é totalmente comprometida com uma transição energética limpa e sustentável. Compartilhando esses valores, estamos muito orgulhosos de apoiar a Groupe E fornecendo nossa solução de medição inteligente de ponta a ponta. Esse projeto de grande escala é o início da jornada da rede elétrica inteligente na Suíça e uma parceria de longo prazo com a Groupe E".

Além dos serviços de conversão de medição em receita, a SICONIA?Software Suite (HES, MDMS) da Sagemcom permitirá que a Groupe E avance no fornecimento de um grande conjunto de serviços de rede elétrica inteligente para diversos casos de uso, como a gestão de recursos energéticos distribuídos (recursos energéticos renováveis, pontos de recarga de veículos eléctricos etc.), a maior flexibilidade dos serviços, a gestão de consumo individual e agrupado, a melhoria da qualidade de fornecimento e outros serviços orientados para a rede elétrica. Com a digitalização da rede de baixa tensão, a Sagemcom e a Groupe E visam aprimorar ainda mais a gestão da rede elétrica com recursos de análise.

"A implantação de medidores inteligentes representa um passo fundamental no processo de descarbonização. Nesse sentido, estamos convencidos de que a Sagemcom é a melhor parceira para nos ajudar a cumprir nossa missão e acompanhar nossos clientes na transição energética",, afirma Jacques MAURON, CEO da Groupe E.

Como parte da oferta de serviços gerenciados da Sagemcom, a solução será entregue à Groupe E em modo SaaS (Software as a Service). A Sagemcom será responsável pela hospedagem e monitoramento de TI, pelo gerenciamento de segurança e pelos serviços de suporte e manutenção, para que a Groupe E possa se concentrar nas operações de negócios da solução.

Esse projeto levará pelo menos 8 anos e abrangerá as áreas de serviço da Groupe E nos cantões de Friburgo, Vaud e Neuchâtel.

Sobre a Sagemcom

Com soluções inovadoras projetadas e desenvolvidas pela nossa equipe, a Sagemcom fornece acesso à Internet de banda larga, entretenimento e energia gerenciada para um grande número de pessoas em todo o mundo.

Como uma "empresa orientada por sua missão" desde janeiro de 2022, a Sagemcom garante que o desenvolvimento, a criação e o uso dessas soluções sejam sustentáveis e atendam aos compromissos ambientais e sociais conhecidos e compartilhados por todos os nossos colaboradores, parceiros e stakeholders.

Em aquisição alavancada desde sua separação da Safran em 2008, o grupo Sagemcom entrou em sua quarta aquisição alavancada em 2019, com a Charterhouse como acionista majoritária. 30% da propriedade da Sagemcom é mantida por seus funcionários. A empresa gera mais de EUR 2,2 bilhões de faturamento, sendo líder mundial em seus mercados e mantendo a lucratividade desde sua fundação, além do crescimento contínuo desde 2016.

www.sagemcom.com // https://www.linkedin.com/company/sagemcom // www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom // https://www.instagram.com/sagemcom_inside

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220419005619/pt/

Contato

Contato de mídia Sylvaine COULEUR ([email protected])

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags