Comunicado do Business Wire :MYPINPAD

A MYPINPAD, líder mundial em soluções de autenticação digital e aceitação de pagamentos baseados em dispositivos móveis, e a SmartPesa, principal fornecedora de soluções de pagamentos e agências bancárias, pactuaram uma fusão. A entidade combinada operará sob a marca MYPINPAD.

Os clientes se beneficiarão de uma escala maior, uma oferta de produtos mais ampla e a certeza de suporte contínuo à medida que o setor avança em direção ao próximo padrão de pagamentos móveis em COTS (MPoC) do PCI Security Standards Council. O acordo posiciona a MYPINPAD como a fornecedora com liderança mundial no mercado de aceitação de pagamentos móveis em rápida expansão. A entidade combinada espera dobrar sua presença existente na APAC, LATAM e EMEA e visar a América do Norte em 2022 e adiante.

Richard Forlee, CEO da MYPINPAD, disse:"Estamos entusiasmados com a fusão. A experiente equipe da SmartPesa e suas fortes capacidades de produtos vão complementar o conjunto existente de soluções de pagamentos com certificação do PCI da MYPINPAD. A combinação de nossos negócios vai acelerar o crescimento, proporcionar economias de escala e nos posicionar melhor para atender nossa base global de clientes".

Barry Levett, fundador e presidente executivo da SmartPesa, afirmou:"Estamos muito empolgados com o futuro que esta união traça para nossas empresas. A MYPINPAD é a fornecedora líder em soluções de aceitação de pagamentos baseados em dispositivos móveis, apoiada por uma equipe qualificada de especialistas. Juntos, podemos desenvolver soluções inovadoras de pagamentos móveis para clientes e comerciantes em grande escala".

Sobre a MYPINPAD:

A MYPINPAD é líder mundial em soluções seguras de aceitação de pagamentos e autenticação pessoal usando smartphones e tablets. Sua tecnologia própria e patenteada protege a entrada de informações confidenciais em telas sensíveis ao toque, criando um ambiente confiável. As soluções inovadoras da MYPINPAD eliminam a necessidade de hardware especializado, reduzindo custos e complexidade, promovendo uma adoção rápida e aproveitando os recursos conectados dos dispositivos inteligentes.

Sobre a SmartPesa:

A SmartPesa desenvolve soluções de pagamentos e agências bancárias para comerciantes e bancos no mundo todo, cuidando da tecnologia para que eles não precisem. Usando um aplicativo móvel intuitivo e/ou terminal de cartão, os comerciantes desfrutam de uma ferramenta unificada e simples para aceitar pagamentos multicanais inteligentes on-line e off-line, acesso instantâneo a históricos de transações e reconciliações automatizadas. A solução bancária de ponta da SmartPesa impulsiona a inclusão financeira, estendendo a rede bancária para áreas rurais de forma rápida e simples. A SmartPesa é uma empresa de ex-alunos da Mastercard Start Path.

