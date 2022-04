Comunicado do Business Wire :Litera

A Litera, líder global em soluções de tecnologia jurídica, anunciou hoje que Avaneesh Marwaha decidiu assumir uma nova função na organização como presidente do Conselho. Após essa nomeação, Avaneesh e o Conselho têm o prazer de anunciar que Sheryl Hoskins se juntará à empresa como a nova CEO da Litera. A Hoskins traz ampla experiência em dimensionar negócios de software corporativo e é especialmente adequada para atender às ambições da Litera de satisfazer as crescentes necessidades de seus clientes no mercado jurídico global.

Desde que a Avaneesh ingressou na Litera em 2016, a empresa aumentou os usuários globais em mais de 1.500%, a receita anual em 1.200% e o número de funcionários de 85 funcionários para mais de 850 em todo o mundo. "Foi uma tremenda honra servir como CEO da Litera e estou incrivelmente orgulhoso de tudo que nossa equipe realizou juntos em apenas cinco anos", afirmou Marwaha. "Também estou incrivelmente empolgado em receber Sheryl como nossa nova CEO e ansioso para trabalhar com ela enquanto ela lidera nossos negócios no futuro. Sheryl traz uma experiência distinta em dimensionamento de empresas de software e se apropriará de nossa estratégia ambiciosa para permitir o crescimento e o sucesso contínuos de nossa base de clientes em todo o mundo".

O Conselho da Litera, liderado pelos investidores da Hg Capital JB Brian, Ben Meyer e Hector Guinness, afirmou: "Valorizamos muito e apreciamos profundamente a liderança de Avaneesh e suas muitas contribuições para a Litera. Aguardamos suas contribuições contínuas como Presidente do Conselho e investidor em ações. Estamos confiantes de que Sheryl aproveitará o forte impulso que a equipe Litera criou. Sheryl é uma líder experiente com foco incansável no sucesso do cliente e tem experiência significativa trabalhando nos mercados público e privado, operando com eficiência em escala e construindo equipes de classe mundial. Estamos muito satisfeitos em recebê-la como nossa próxima CEO".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hoskins tem mais de vinte anos de experiência no setor de tecnologia global e um histórico comprovado de gerenciamento de equipes globais. Ela passou a primeira década de sua carreira na General Electric e na McKesson Corp, onde ocupou cargos de liderança nacionais e internacionais. Mais recentemente, Hoskins atuou como CEO da Upserve.

"Estou honrada por ter sido selecionada como a próxima CEO da Litera", afirmou Hoskins. "É um privilégio fazer parte de uma organização que oferece tecnologia inovadora para mais de 96% dos The Global 200 Law Firms. À medida que o setor jurídico evolui, acredito que a Litera está em posição de transformar a maneira como as equipes jurídicas e os escritórios de advocacia usam a tecnologia para impulsionar a transformação digital, oferecendo o melhor ecossistema de tecnologia jurídica. Farei o meu melhor para servir a empresa e seus clientes, ajudando nossos líderes e pessoas a cumprir sua paixão por fazer a diferença".

Hoskins é bacharel em engenharia elétrica, possui MBA em marketing e é veterana do Exército dos EUA.

Sobre a Litera

A Litera está na vanguarda da tecnologia jurídica há mais de 25 anos. Como líder global em fluxo de trabalho, análise e análise de diligência devida com inteligência artificial, colaboração, gerenciamento de dados e soluções de governança, a Litera fornece às equipes jurídicas tecnologia simplificada para criar, analisar e gerenciar seus documentos, negócios, casos e dados. As soluções da Litera ajudam escritórios de advocacia e equipes jurídicas corporativas em todo o mundo a trabalhar com mais eficiência, precisão e competitividade para fornecer a seus clientes informações úteis e acionáveis. Para obter mais informações sobre a Litera, visite litera.com ou siga a empresa no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220418005541/pt/

Contato

Contato de mídia Litera Gayle Nixon Vice-presidente sênior, marketing E: [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags