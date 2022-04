Comunicado do Business Wire :Kymeta

A Kymeta (kymetacorp.com), importante fabricante de antenas de painel plano que torna a mobilidade global, e a OneWeb Technologies (onewebtechnologies.net), fornecedora de soluções de aplicações comerciais de comunicação por satélite inovadoras e seguras, anunciaram hoje um acordo para distribuir serviços de conectividade em banda larga confiáveis, seguros e acessíveis ao governo dos Estados Unidos.

Com a nova oferta de serviços por satélite gerenciados, a Kymeta pode fornecer a clientes governamentais soluções de hardware equipadas com o acesso a rede seguro e resiliente da OneWeb Technologies, subsidiária de propriedade integral da empresa de comunicação por satélite de órbita terrestre baixa (low Earth orbit, LEO) OneWeb. O acesso a serviços de conectividade em banda larga a partir da plataforma de conectividade por satélite vai proporcionar aos clientes um recurso extra de conectividade essencial para missões, complementando as atuais ofertas de serviços celulares 4G e de órbita geoestacionária (geostationary orbit, GEO) em banda larga da Kymeta.

"A rede LEO oferece a rede de baixa latência, alta velocidade e multiorbital requisitada pelo Departamento de Defesa e por outros clientes governamentais dos Estados Unidos", afirmou Walter Berger, presidente e co-CEO da Kymeta Corporation. "Temos a satisfação de realizar esta parceria com a OneWeb Technologies ao seguirmos oferecendo soluções avançadas em uma grande variedade de aplicações para instituições de defesa, governamentais, segurança pública e clientes comerciais do mundo todo que atendem aos mais elevados níveis de segurança e exigências de criptografia para operações de grande importância."

"Nós nos dedicamos a atender e superar as demandas por resilientes soluções SATCOM comerciais de ponta a ponta para instituições governamentais dos Estados Unidos, seus aliados e combatentes", declarou Bob Roe, CEO da OneWeb Technologies. "A linha de produtos Kymeta u8 é projetada para implementação rápida e adquire serviço em minutos de instalação para comunicações simplificadas e ininterruptas em movimento. Aliados a nossas soluções de conectividade em banda larga de alta velocidade, asseguramos comunicações por voz, vídeo e dados disponíveis quando são mais necessárias, independentemente da localização global."

A Kymeta e OneWeb vão realizar um evento especial de demonstração da solução LEO em Dallas, estado norte-americano do Texas, de 20 a 22 de abril de 2022 no Marriott Hotel e no Golf Club at Champions Circle. Para saber mais sobre esse evento, envie um e-mail a [email protected]

Sobre a Kymeta

A Kymeta é líder na liberação do potencial da conectividade de banda larga via satélite, combinada com redes celulares, para suprir a enorme demanda por comunicação móvel e tornar a mobilidade global. As soluções de conectividade por satélite da Kymeta oferecem ao mercado soluções integradas exclusivas, completas, agrupadas e prontas para uso com base nas melhores tecnologias e serviços centrados no cliente personalizados que atendem e superam os requisitos de missão dos clientes. Em conjunto com a antena de satélite de painel plano da empresa - a primeira da categoria - e os serviços Kymeta, essas soluções fornecem conectividade móvel revolucionária em redes de satélite e redes híbridas de satélite e celular a clientes do mundo todo. Detentor de patentes e licenças dos Estados Unidos e internacionais, o terminal Kymeta atende à necessidade de sistemas de comunicação de baixo consumo de energia, baixo custo e alto rendimento que não tenham partes móveis. A Kymeta torna a conexão fácil para qualquer veículo, embarcação, aeronave ou plataforma fixa.

A Kymeta é uma empresa de capital fechado sediada em Redmond, Washington, Estados Unidos.

Saiba mais em kymetacorp.com

Sobre a OneWeb Technologies

A OneWeb Technologies é uma fornecedora global de soluções de rede por satélite de alta velocidade, baixa latência e segura para clientes comerciais e governamentais. A OneWeb Technologies é a entidade representante nos Estados Unidos da OneWeb e se dedica a projetar soluções SATCOM comerciais de ponta a ponta seguras para os Cinco Olhos (Five Eyes, FVEY) e outras organizações governamentais. Como organização representante da OneWeb, ela tem acesso à constelação de satélites de órbita terrestre baixa (low Earth orbit, LEO) da empresa e adota uma abordagem consultiva e adaptável para oferecer soluções de comunicação por satélite confiáveis, inovadoras, seguras e acessíveis a seus clientes.

Saiba mais em onewebtechnologies.net.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220418005016/pt/

Contato

Consultas de negócios para a Kymeta: Brenda Kuhns Diretora de marketing Kymeta Corporation [email protected]

Consultas da mídia para a Kymeta: Ashley Speller Gerente de relações públicas The Summit Group [email protected]

Consultas da mídia para a OneWeb Technologies Kelly Rusk [email protected]

