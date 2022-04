Comunicado do Business Wire :Bittrex Global GmbH

A Bittrex Global, exchange líder de ativos digitais, hoje dá as boas-vindas ao YellowHeart Protocol, uma plataforma NFT preparada para revolucionar os setores de ingressos e música em sua plataforma Initial Exchange Offering (IEO), a Bittrex Global Starting Block.

Ao usar tecnologias blockchain, o YellowHeart Protocol está transformando o que os ingressos podem fazer e como eles são criados, vendidos e revendidos. Por meio do protocolo, os ingressos agora são oferecidos como tokens não fungíveis (NFTs) e aprimorados com novos recursos habilitados pelo token utilitário HRTS (pronuncia-se "Hearts"). Em contraste com os ingressos tradicionais, os ingressos NFT oferecem música, vídeo e experiências envolventes. Eles permitem que os artistas se comuniquem diretamente com seus fãs e forneçam aos artistas e locais de eventos uma parte dos lucros sempre que um ingresso for revendido.

O YellowHeart Protocol foi criado para reunir todo um ecossistema (composto por fãs, artistas, equipes esportivas, marcas, locais e promotores de eventos e muito mais) para participar desse grande avanço. Essa comunidade se reúne no mercado de NFT YellowHeart, que pode ser acessado on-line em yh.io ou por meio do aplicativo YellowHeart para iOS e Android.

"Além de ingressos NFTs, o mercado YellowHeart também oferece NFTs de música, NFTs colecionáveis e NFTs comunitários. Ele já é o principal lugar para os músicos participarem da revolução NFT, onde artistas como Maroon 5, The Beatles e XXXTentacion estão se unindo a uma comunidade de criadores em rápido crescimento. Com o lançamento do token HRTS, qualquer pessoa pode participar da comunidade; os detentores de tokens HRTS poderão se envolver de maneiras inovadoras, criando uma plataforma descentralizada e ponto a ponto para emissão de ingressos e entretenimento. Estamos orgulhosos de ser o fundador e fornecedor de tecnologia do ecossistema YellowHeart", disse Josh Katz, fundador e diretor executivo da YellowHeart LLC.

"Estamos orgulhosos por termos selecionado o YellowHeart como o primeiro projeto a ser lançado no Starting Block. Ele é uma promessa forte para o novo mundo de ingressos e música da Web 3, e estamos felizes em apoiar e gerar mais conscientização em torno desse projeto por meio de nossa plataforma IEO", disse Stephen Stonberg, diretor executivo da Bittrex Global.

"Depois que nossa equipe conduziu um processo exaustivo de qualificação IEO de vários meses, a HRTS foi selecionada como o primeiro projeto a estrear no Starting Block por vários motivos, incluindo a qualidade do valor de utilidade do token, avaliação totalmente diluída, oferta circulante e equilíbrio de demanda, roteiro do produto, experiência da equipe, marca e realizações de parceiros. Estamos animados com o futuro do YellowHeart Protocol e acreditamos que a adição do token HRTS ao ecossistema Bittrex Global agregará valor significativo para todos os nossos usuários, especialmente para aqueles que tiverem a sorte de entrar na IEO", disse Chris Sinkey, diretor de listagem e diretor comercial da Bittrex Global.

Projetos emergentes que buscam a IEO podem utilizar e alavancar a reputação da Bittrex Global como uma das exchanges de ativos digitais mais seguras do mundo, com o compromisso de usar protocolos de segurança avançados, mantendo-se em conformidade com a ampla gama de medidas regulatórias em todo o mundo.

A venda do token YellowHeart Protocol (HRTS) começará às 13h UTC em 10 de maio de 2022 na Bittrex Global Starting Block.

Termo de responsabilidade:

Este comunicado não é uma oferta de títulos para venda nos Estados Unidos. Títulos não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção de registro sob a Lei de Títulos e Valores Mobiliários de 1933 dos Estados Unidos. Qualquer oferta pública de títulos a ser realizada nos Estados Unidos seria feita por meio de um prospecto que poderia ser obtido junto ao emissor ou detentor do título e que conteria informações detalhadas sobre o emissor, bem como demonstrações financeiras. Não há intenção atual de registrar qualquer parte da oferta presente ou proposta nos Estados Unidos.

SOBRE O YELLOWHEART PROTOCOL

O YellowHeart Protocol usa tecnologias blockchain e NFT para revolucionar o setor de ingressos e transformar a forma como artistas e fãs se conectam.

SOBRE A YELLOWHEART LLC

A YellowHeart LLC é a fornecedora de tecnologia e parceira de lançamento da plataforma YellowHeart. O mercado para ingressos NFTs, NFTs de música e tokens de comunidade atrai artistas renomados, como Kings of Leon, Maroon 5, XXXTentacion, Brandi Carlile, ZHU e outros.

SOBRE A BITTREX GLOBAL

A Bittrex Global, a exchange de ativos digitais mais segura do mundo, atende clientes de varejo e institucionais no mundo inteiro. Comprometida em ajudar os usuários a construir riqueza, a Bittrex Global facilita a compra e o comércio de mais de 250 tokens. Por meio do uso de tecnologia de ponta, protocolos de segurança avançados e uma sofisticada estratégia de carteira elástica de vários estágios, a empresa oferece uma experiência de alto nível para clientes profissionais e iniciantes. A Bittrex Global é uma peça-chave na condução da adoção generalizada de métodos seguros e descentralizados para construir riqueza, mantendo-se em conformidade e aderindo à ampla gama de medidas regulatórias em todo o mundo.

A Bittrex Global GmbH está registrada na Autoridade do Mercado Financeiro sob a Lei de 3 de outubro de 2019 sobre Tokens e Provedores de Serviços TT (TVTG) em Liechtenstein para operar como Provedor de Serviços de Troca TT, Depositário de Token TT e Emissor de Token em nome e por conta de terceiros. A Bittrex Global (Bermuda) Limited é regulamentada pela Autoridade Monetária das Bermudas e licenciada como um Negócio de Ativos Digitais Classe F sob a Lei de Negócios de Ativos Digitais das Bermudas de 2018 para operar como uma exchange de ativos digitais, fornecer serviços de carteira de custódia e operar como uma provedora de troca de derivativos de ativos digitais.

Contato

Sarah Evans Sevans PR [email protected] 224-829-8820

Sarah Mawji Sevans PR [email protected]

Julia Lazniuk Sevans PR [email protected]

Clare Kennedy YellowHeart [email protected]

