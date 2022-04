Comunicado do Business Wire :Alkegen

A Alkegen, uma plataforma líder de materiais especiais que cria materiais de transformação, apresentou hoje sua mais recente tecnologia proprietária, AlkeGel? da Alkegen. AlkeGel é um material de aerogel flexível de última geração concebido para aplicações de proteção contra incêndio em veículos elétricos e baterias, junto com outros usos de gerenciamento térmico industrial. O AlkeGel da Alkegen oferece condutividade térmica e pó excepcionalmente baixos, desempenho térmico superior e redução na espessura do isolamento em comparação com produtos de isolamento concorrentes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220419005736/pt/

O AlkeGel é o primeiro passo da Alkegen em materiais compostos de aerogel à base de fibra para aplicações críticas nos segmentos de segurança de baterias e veículos elétricos, proteção contra incêndio e gerenciamento térmico industrial. A Alkegen é a nova empresa lançada em janeiro após a aquisição da Lydall Materials pela Unifrax. A Alkegen é uma plataforma exclusiva de materiais especiais dedicada à saúde humana e à sustentabilidade. A Alkegen é líder mundial em tecnologias transformadoras de baterias de alto crescimento, meios de filtragem e isolamento especial com um profundo histórico de fabricação verticalmente integrada em grande escala para oferecer soluções a setores avançados, incluindo veículos elétricos, filtragem, aeroespacial e processamento químico. A empresa espera que a produção dos materiais AlkeGel entre em operação em meados de 2022, com planos de construir milhares de toneladas de capacidade de fabricação a longo prazo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O AlkeGel é o mais recente desenvolvimento de nossa longa tradição de inovar tecnologias de materiais exclusivas para criar novos produtos e soluções superiores aos maiores desafios de nossos clientes", explicou Chad Cannan, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Inovação da Alkegen. "Estes materiais compostos de aerogel oferecem excelentes propriedades de isolamento e incluem recursos avançados de tecnologia proprietária que desenvolvemos com nosso novo processo de aerogel. A AlkeGel cria vantagens de desempenho a nossos clientes em termos de manuseio aprimorado do produto, uma ampla variedade de formas e tamanhos bem como segurança contra incêndio de veículos elétricos quanto a outros isolamentos de alto desempenho no mercado atual. A tecnologia AlkeGel da Alkegen, junto com o mais amplo conjunto de operações mundiais de conformação e acabamento de produtos finais em larga escala, marca um novo horizonte para estes animadores materiais", disse Cannan.

"Este portfólio transformacional de aerogel apresenta inúmeras oportunidades para a Alkegen com aplicações que abrangem proteção de baterias de íons de lítio de veículos elétricos, aplicações criogênicas, junto com mercados industriais e de proteção contra incêndio mais amplos. Os produtos AlkeGel adicionam a nosso portfólio completo de soluções robustas para veículos elétricos e baterias que incluem materiais separadores AGM, novos materiais de ânodo de silício, separadores de vidro de íons de lítio, barreiras térmicas intersticiais contra fugas e sistemas de proteção contra incêndio no compartimento da bateria", acrescentou John Dandolph, Presidente e Diretor Executivo da Alkegen.

A Alkegen estará disponível para discutir seus novos materiais inovadores de aerogel durante o AABC Europe Show de 2022, em 13 de junho, em Mainz, e The Battery Show, em 28 de junho, em Stuttgart, Alemanha. Os participantes interessados podem se inscrever para sessões com nossos especialistas do Alkegen Battery Group a fim de se encontrarem durante as conferências ao entrar em contato conosco em [email protected]

Sobre a Alkegen

A Alkegen, anteriormente Unifrax e Lydall Materials, cria materiais especiais de alto desempenho com uso em aplicações avançadas, incluindo veículos elétricos, armazenamento de energia, filtragem, proteção contra incêndio e isolamento em alta temperatura, entre muitos outros. Os produtos Alkegen são concebidos com a meta final de economizar energia, reduzir a poluição e melhorar a segurança de pessoas, edificações e equipamentos, cumprindo nossa missão de ajudar o mundo a respirar mais facilmente, viver de modo mais ecológico e ir mais longe do que nunca. A Alkegen possui 75 fábricas operando em 12 países e emprega mais de 9.000 funcionários a nível mundial. Mais informação está disponível em www.alkegen.com.

Sobre o Clearlake

Clearlake Capital Group, L.P. é uma empresa de investimentos fundada em 2006 que opera negócios integrados de capital privado, crédito e outras estratégias relacionadas. Com uma abordagem tendo foco no setor, a empresa busca fazer parceria com equipes de gerenciamento experientes, fornecendo capital paciente a longo prazo para empresas dinâmicas que podem ter o benefício da abordagem de aprimoramento operacional do Clearlake,O.P.S.® Os principais setores-alvo da empresa são industriais, tecnologia e consumidor. Atualmente, o Clearlake tem cerca de US$ 30 bilhões em ativos sob gestão, sendo que seus diretores de investimento sênior lideraram ou co-lideraram mais de 300 investimentos. A empresa tem escritórios em Santa Monica e Dallas. Mais informação está disponível em www.clearlake.com e no Twitter @ClearlakeCap.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220419005736/pt/

Contato

Mídia:

Pela Alkegen: Deborah L. Myers Diretor de Comunicação de Marketing [email protected] 716.768.6465

Pela Clearlake: Jennifer Hurson [email protected] 845-507-0571

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags