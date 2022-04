Após 7 meses longe dos gramados, Fábregas volta no sábado pela equipe filial do Monaco

O meia espanhol Cesc Fábregas, de 34 anos, afastado dos gramados há sete meses, voltará a competir com a equipe filial do Monaco no National 2 (Quarta Divisão Francesa), no sábado, contra o Aubagne, anunciou nesta terça-feira seu técnico Philippe Clement.

"Estávamos esperando que ele pudesse jogar uma partida em grama natural e será no Stade Louis-II (do Monaco), com o time reserva", explicou Philippe Clement sobre Fábregas, que não joga há sete meses. Foi em 16 de setembro, quando ele entrou no intervalo de um jogo da Liga Europa contra o Sturm Graz (1-0).

Desde o início da temporada, o espanhol, campeão mundial em 2010 e bicampeão europeu em 2008 e 2012, três troféus conquistados com sua seleção, jogou apenas 117 minutos com o Monaco, 36 deles na Ligue 1.

Depois de uma longa recuperação devido a uma lesão na coxa, ele voltou a jogar em um amistoso no dia 23 de fevereiro contra a equipe reserva do clube da Premier League inglesa Brentford (2-1) no centro de treinamento de La Turbie, entrando em campo aos 76 minutos.

Uma semana depois, ele voltou à enfermaria com uma torção no tornozelo.

No sábado, às 16h, horário local (10h de Brasília), a equipe filial do Monaco, atualmente 14ª no National 2 e lutando para evitar o rebaixamento, receberá o Aubagne, sexto na classificação, no Stade Louis-II.

O contrato de Cesc Fabregas com o Monaco se encerra no final de junho.

