Tommy Robredo se aposenta do tênis após derrota no ATP 500 de Barcelona

O tenista espanhol Tommy Robredo, que chegou a ser número 5 do mundo, encerrou sua carreira após perder nesta segunda-feira por um duplo 6-1 para seu compatriota Bernabé Zapata no ATP 500 de Barcelona.

Robredo, que estreou como profissional no circuito da ATP em 1999 neste mesmo torneio, do qual foi campeão em 2004, se aposenta com 12 títulos a duas semanas de completar 40 anos.

Todos esses 12 troféus, o último deles no ATP 250 de Umago em 2013, foram conquistados no saibro, exceto o do torneio de Metz em 2007, em quadra dura indoor.

Robredo também chegou às quartas de final em torneios de Grand Slam em sete ocasiões. Uma de suas vitórias mais lembradas foi sobre o suíço Roger Federer no US Open de 2013.

"Chegou o momento. No ano passado ainda não estava preparado, acreditava que podia jogar um pouco mais, mas não gostaria de fazer isso sem o público. Este ano estava muito animado para me despedir como queria", explicou no site da ATP.

Robredo se aposenta como o sexto jogador espanhol com mais vitórias no circuito da ATP (533 em 891 jogos).

