Telas sauditas exibem pela primeira vez em 10 anos série produzida na Síria

Uma série produzida na Síria aparece na grade de uma rede de televisão saudita pela primeira vez em dez anos, rompendo assim o boicote imposto pelos países do Golfo às produções sírias em decorrência da guerra.

As novelas produzidas na Síria costumam ser muito populares no mundo árabe, especialmente durante o mês de jejum muçulmano do Ramadã, um horário nobre para os telespectadores da região.

Mas em 2012, as séries desapareceram das telas das monarquias do Golfo após o rompimento das relações diplomáticas entre o governo de Bashar Al-Assad, acusado de "crimes contra a humanidade", e vários países da região como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein e Catar, que apoiaram a oposição e os rebeldes.

A guerra na Síria, desencadeada pela repressão às manifestações pró-democracia, deixou meio milhão de mortos e milhões de deslocados. Desde então, 90% da população mergulhou na pobreza.

No final de 2018 e após sucessivas vitórias do regime sírio, auxiliado militarmente por seu aliado russo, multiplicaram-se as iniciativas de reaproximação entre as monarquias do Golfo e Damasco. Em março, Assad visitou os Emirados, aliados de Riade.

E este ano, pela primeira vez em dez anos, a rede saudita MBC exibiu a série produzida na Síria "Pena Suspensa" (em tradução livre), por ocasião do início do Ramadã. Também transmite em sua plataforma de streaming Shahid.

A novela, cujo roteiro foi escrito por Ali Wajih e Yamen al-Hajali, trata do difícil retorno dos deslocados a suas cidades de origem. Foi gravada em Wadi Barada, subúrbio de Damasco, onde rebeldes e forças pró-governo entraram em confronto.

Em uma das cenas, as autoridades interrogam um simpatizante da oposição, que acaba por revelar a identidade de outro simpatizante, que é posteriormente preso.

"Este é o primeiro drama social sírio transmitido em uma rede saudita" desde 2011, disse à AFP o diretor da série, Seif el-Sbei, assegurando que o boicote às séries sírias se devia "provavelmente a razões políticas na região".

A rede MBC deixou apenas duas novelas sírias no ar, mas produzidas pelo próprio canal, como a famosa "Bab al-Hara".

"Sofremos com o boicote há anos. A arte deve ser vista como arte, longe da política", comentou à AFP Hajali, que co-escreveu o roteiro.

A Arábia Saudita ainda não restabeleceu suas relações com o regime de Bashar Al-Assad, mas alguns observadores consideram que o fim do boicote às séries produzidas na Síria constitui uma reaproximação entre os dois países.

"As novelas superaram a política", opina o pesquisador e jornalista sírio Badih Sanij.

"As ligações entre a Arábia Saudita e a Síria estão sendo restabelecidas por meio de séries de televisão e as restrições impostas às artes devido à política estão começando a diminuir", acrescenta.

"É o início de um longo caminho" para o restabelecimento das relações diplomáticas, conclui o produtor da série "Sentença suspensa", Ahmed al-Sheikh.

"Estamos no início do caminho e espero que esse impulso continue", acrescentou.

