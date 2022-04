Russos entram em Kreminna no leste da Ucrânia e Rubizhne está sob fogo ucraniano

As tropas russas entraram em Kreminna, segundo as autoridades desta cidade do leste da Ucrânia, enquanto a cidade vizinha de Rubizhne está sob ataque das forças ucranianas, constataram jornalistas da AFP.

"À noite aconteceu um grande ataque" em Kreminna, declarou o governador ucraniano da região de Luhansk, Serguii Gaidai, em sua página do Facebook.

"O exército russo já entrou com uma enorme quantidade de material bélico (...). Nossos defensores se deslocaram a novas posições", acrescentou.

Kreminna está a cerca de 50 quilômetros ao nordeste de Kramatorsk, a capital ucraniana do Donbass e um dos alvos de Moscou nesta região.

A cidade vizinha de Rubizhne está sob fogo de artilharia e morteiros ucranianos, confirmaram jornalistas da AFP nesta segunda-feira.

As forças ucranianas bombardearam esta cidade na posição de Novodruzhesk, a cerca de 3 quilômetros.

Na cidade ouvia-se potentes explosões em Rubizhne e algumas provocaram incêndios. A fumaça tomou conta da cidade.

Em 13 de abril, o chefe dos separatistas pró-russos de Luhansk, Leonid Pasechnik, indicou que os ucranianos ainda controlavam "uma parte" da cidade de Rubizhne.

