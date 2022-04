Protestos contra extrema direita na Suécia deixam 40 feridos

Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas, entre elas 26 policiais, durante confrontos violentos em várias cidades da Suécia, desencadeados pelo projeto de um grupo de extrema direita de queimar publicamente o Corão na Suécia, informou a polícia sueca nesta segunda-feira (18).

A gestão da crise também atraiu a condenação de vários países muçulmanos. Depois do Iraque e da Arábia Saudita, a diplomacia turca deplorou nesta segunda-feira "a hesitação em evitar atos provocativos e islamofóbicos sob o pretexto de liberdade de expressão". No Irã, uma manifestação em frente à embaixada sueca foi organizada.

Na quinta-feira, aos gritos de "Allahu Akbar" (Deus é grande), as primeiras manifestações contra a visita à Suécia do líder do movimento contra a imigração e anti-Islã dinamarquês "Linha Dura", Rasmus Paludan, degeneraram em violência contra a polícia em bairros com importantes comunidades muçulmanas nas cidades suecas de Norrköping e Linköping.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os distúrbios violentos se estenderam durante o fim de semana a outras cidades, onde Paludan, que tem as nacionalidades dinamarquesa e sueca, queimou ou pretendia queimar exemplares do livro sagrado do Islã.

A polícia sueca, que teve veículos incendiados ou vandalizados durante os confrontos, acredita ter sido o principal alvo dos "distúrbios violentos".

"Muitas coisas sugerem que a polícia era o alvo principal, e não os organizadores", afirmou Jonas Hysing, comandante de operações especiais, durante coletiva de imprensa.

"Alguém tentou matar os policiais", completou o chefe de polícia do país, Anders Thornberg. "Indivíduos criminosos se aproveitaram da situação para usar violência", que "não era relacionada às manifestações", explicou.

Nesta segunda-feira a calma voltou quando Paludan deixou a Suécia e regressou à Dinamarca.

Mais de 40 pessoas, incluindo vários menores, foram presas nos confrontos, que também eclodiram em Malmö, Örebro e Rinkeby, um subúrbio da capital Estocolmo.

A violência culminou no domingo, quando a polícia foi forçada a disparar tiros de advertência em Norrköping, ferindo acidentalmente três pessoas, segundo a polícia. Além da polícia, 14 pessoas ficaram feridas.

cbw/at/sag/zm/aa/am

Tags