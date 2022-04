Primeiro-ministro italiano testa positivo para covid-19 e cancela viagens

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, que testou positivo para covid-19, cancelou viagens previstas para esta semana a Angola e Congo.

Dragi, de 74 anos, está "assintomático", informou seu gabinete.

As viagens pretendia buscar fornecedores de energia alternativa à Rússia. Na quarta-feira, Draghi se reuniria em Luanda com o presidente de Angola, João Lourenço, e na quinta-feira com o chefe de de Estado congolês, Denis Sassou Nguesso, em Brazzaville.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele será substituído pelo ministro das Relações Exteriores, Luigi Di Maio, e o ministro da Transição Ecológica, Roberto Cingolani.

gab/sag/zm/fp

Tags