UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia executa ataques no oeste da Ucrânia e concentra forças no leste

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ====

KIEV:

Rússia lança mísseis contra o oeste da Ucrânia e concentra suas forças no leste

A Rússia executou ataques com mísseis contra Lviv, a grande cidade do oeste da Ucrânia, que deixaram pelo menos sete mortos, ao mesmo tempo que concentra suas forças para um iminente ataque total no leste.

KIEV:

Ucrânia divulga vídeo de aliado de Putin detido que pede troca de prisioneiros

As forças de segurança da Ucrânia divulgaram, nesta segunda-feira (18), um vídeo que mostra o empresário Viktor Medvedchuk, próximo ao presidente russo Vladimir Putin e que foi detido pelas tropas de Kiev, pedindo para ser trocado por soldados e civis cercados na cidade de Mariupol.

== OUTRAS NOTÍCIAS ==

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

EUA anuncia cúpula virtual mundial sobre a covid em 12 de maio

Uma reunião de cúpula mundial para vislumbrar o fim da crise da covid-19 e planejar o mundo para futuras ameaças ligadas à saúde será organizada em 12 de maio, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (18).

HOUSTON:

Fuzilamento ou cadeira elétrica? A pena de morto nos EUA de novo na mira

Um preso no corredor da morte na Carolina do Sul teve que decidir entre a cadeira elétrica ou o fuzilamento. No Texas, um homem doente de 78 anos está no corredor da morte por um crime cometido há três décadas, enquanto uma mãe de 14 filhos deve ser executada, apesar das sérias dúvidas sobre sua culpa.

MÉXICO:

Deputados mexicanos rejeitam proposta de reforma do setor elétrico criticada por Washington

Após um dia de tensão, os deputados mexicanos rejeitaram no domingo a emblemática reforma constitucional do setor elétrico estimulada pelo presidente Andrés Manuel López Obrador e criticada pelos Estados Unidos.

-- ÁSIA

XANGAI:

Xangai registra primeiras mortes por covid desde início do confinamento

Xangai anunciou nesta segunda-feira três mortes por covid-19, os primeiros óbitos desde que a cidade chinesa iniciou um prolongado confinamento que provocou irritação e protestos.

COLOMBO:

Presidente do Sri Lanka apresenta novo governo, que exclui vários de seus familiares

O presidente do Sri Lanka apresentou, nesta segunda-feira (18), um novo governo, sem dois de seus irmãos e um sobrinho, em meio a uma crise econômica histórica e com manifestações diárias da população exigindo sua renúncia.

SEUL:

Coreia do Norte deve retornar ao caminho da diplomacia, afirma representante dos EUA

A Coreia do Norte deve retornar ao "caminho da diplomacia", afirmou nesta segunda-feira (18) o representante do governo dos Estados Unidos para questões norte-coreanas, depois que Pyongyang executou testes de mísseis que aumentaram a tensão na península.

-- ÁFRICA

N'DJAMENA:

O 'general presidente' do Chade, Mahamat Déby, segue os passos do pai

Mahamat Idriss Déby Itno, com olhar perdido, parecia tímido quando o Exército anunciou na televisão, há um ano, a morte de seu pai Idriss Déby Itno, líder absoluto do Chade por 30 anos, que caiu na linha de frente lutando contra os rebeldes.

LIBREVILLE:

Chade: um ano após a morte de Déby, promessas da junta militar são questionadas

Há um ano, o exército anunciou que o presidente do Chade Idriss Déby Itno, que governou o país de maneira autoritária durante 30 anos, havia falecido durante um confronto com mais uma rebelião.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

Economia da China registra crescimento de 4,8% no 1º trimestre

A China anunciou nesta segunda-feira (18) um crescimento de 4,8% da economia, em ritmo anual, no primeiro trimestre, apesar do confinamento por covid-19 em várias cidades, incluindo Xangai, principal centro empresarial do país.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ====

XANGAI:

Voluntários tentam salvar animais confinados em Xangai

Um grupo de voluntários se organiza em Xangai para salvar os animais de estimação trancados, cujos donos foram isolados em centros de quarentena pela covid-19, no marco da política chinesa de tolerância zero contra o vírus.

DAMASCO:

Telas sauditas exibem pela primeira vez em 10 anos série produzida na Síria

Uma série produzida na Síria aparece na grade de uma rede de televisão saudita pela primeira vez em dez anos, rompendo assim o boicote imposto pelos países do Golfo às produções sírias em decorrência da guerra.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

