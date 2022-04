Israel ataca Faixa de Gaza após lançamento de foguete contra seu território

Forças israelenses atacaram a Faixa de Gaza na manhã desta terça-feira (19, noite de segunda em Brasília) após o disparo de um foguete do enclave palestino contra Israel, informaram testemunhas e o movimento islâmico Hamas.

Aviões israelenses lançaram os ataques ao sul da Faixa de Gaza, disseram testemunhas, enquanto o braço armado do Hamas disse que abriu fogo contra aviões israelenses.

"Parabéns aos homens da resistência que enfrentaram os aviões de guerra com nossa defesa antiaérea", disse Hazem Qassem, porta-voz do Hamas, em comunicado.

Qassem assegurou que as forças israelenses atacaram "lugares vazios".

Testemunhas e fontes de segurança na Faixa de Gaza não relataram feridos nos ataques, realizados depois que um foguete foi disparado daquele território palestino em direção a Israel e foi interceptado pelo sistema antimísseis "Domo de Ferro".

"Em retaliação a esse ataque, aviões de guerra do exército israelense atacaram fábricas de armas da organização terrorista Hamas na Faixa de Gaza", disseram os militares israelenses.

Os eventos ocorrem após a violência do fim de semana dentro e ao redor da Esplanada das Mesquitas, o terceiro local sagrado do Islã e o primeiro local sagrado do judaísmo, onde mais de 170 pessoas ficaram feridas, a maioria palestinos.

