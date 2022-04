Irã adverte Israel contra qualquer ação hostil

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, advertiu nesta segunda-feira Israel contra qualquer ação que tenha seu país como alvo, em um discurso aos militares por ocasião do Dia do Exército em Teerã.

"Devem saber que se tentarem adotar a mínima ação contra a nação iraniana, o objetivo de nossas Forças Armadas será o centro do regime sionista", declarou Raisi em referência a Israel.

O presidente iraniano afirmou na quinta-feira que o Irã não permitiria a Israel, grande inimigo do regime de Teerã, colocar em perigo a segurança da região por meio de outro país, incluindo o Iraque.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em março, o Irã disparou mísseis balísticos contra Erbil, capital da região autônoma do Curdistão iraquiano. Dois civis ficaram levemente feridos.

A Guarda Revolucionária, exército ideológico do Irã, confirmou o lançamento dos mísseis e alegou que tinham como alvo um "centro estratégico" usado por Israel.

O governador de Erbil, Omed Khoshnaw, negou a existência de centros israelenses na região".

"A grande potência de nossas Forças Armadas não os deixarão tranquilos", alertou Raisi nesta segunda-feira.

Teerã anunciou no fim de janeiro a intenção de parar de utilizar o complexo conhecido como Tesa, em Karaj, ao oeste da capital, alvo de um ataque em 2021 que os iranianos atribuíram a Israel.

Na quinta-feira, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) anunciou que foi informada de que o Irã ativou uma central para produzir componentes de centrífugas em Natanz, uma localidade do centro do país que é o principal local de enriquecimento de urânio.

ap/sk/feb/es/zm/fp

Tags