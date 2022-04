Irã acusa EUA de protelar acordo sobre programa nuclear

O Irã avaliou, nesta segunda-feira (18), que um acordo com as grandes potências sobre o programa nuclear estava cada vez mais distante e acusou os Estados Unidos de serem responsáveis por esse atraso.

Um ano após seu início, em Viena, continuam sem chegar a um bom termo as negociações destinadas a salvar o acordo de 2015 que limita o programa nuclear do Irã. Depois de várias declarações otimistas sobre um entendimento iminente, as divergências ressurgiram nas últimas semanas entre Teerã e Washington.

Em Viena, as negociações acontecem entre Irã, de um lado, e França, Alemanha, Reino Unido, Rússia e China, de outro. Os Estados Unidos participam de forma indireta, por mediação da União Europeia (UE).

"Há mais de um tema pendente entre Irã e Estados Unidos. As mensagens transmitidas pelo (negociador europeu Enrique) Mora nas últimas semanas, antes e depois de sua visita a Teerã, estão longe de representar soluções que permitam falar de um acordo", declarou o porta-voz do Ministério iraniano das Relações Exteriores, Said Khatibzadeh.

"Os Estados Unidos são responsáveis por esses atrasos, já que demoram a dar uma resposta" que seria conveniente para o Irã, acrescentou o porta-voz.

Para chegar a um entendimento em Viena, os iranianos reivindicam que Washington retire de sua lista de "organizações terroristas" os Guardiães da Revolução, o Exército de elite do Irã. O governo americano rejeitou esta demanda até o momento.

O objetivo das negociações de Viena é que os Estados Unidos retornem ao acordo de 2015 e levantem as sanções reimpostas a Teerã, unilateralmente, durante o governo de Donald Trump, e que, ao mesmo tempo, o Irã volte a cumprir os compromissos então estabelecidos.

