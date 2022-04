EUA boicotará sessões do G20 com participação russa

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, que representa os Estados Unidos esta semana no encontro de ministros das Finanças do G20, boicotará algumas das reuniões, se a Rússia participar delas - informou um funcionário de alto escalão de sua equipe, nesta segunda-feira (18).

Os Estados Unidos e seus aliados "continuarão seus esforços" para aumentar a pressão econômica sobre a Rússia, advertiu o Departamento, em um comunicado.

