Dois militares congoleses matam 15 pessoas no leste do país

Dois militares congoleses, que estariam embriagados, mataram pelo menos 15 pessoas em dois incidentes no leste da República Democrática do Congo, uma área atormentada pela violência de grupos armados - informaram fontes locais.

Nesta segunda-feira (18), um soldado disparou contra os passageiros de uma canoa que navegava no lago Tanganyika, no Kivu do Sul, deixando oito mortos e sete feridos, disse o governador deste território, Aimé Kawaya Mutipula, à AFP.

"Entre as vítimas, todas elas civis, estão homens, mulheres e crianças", acrescentou.

Não se sabe por que o militar estava a bordo da embarcação, nem por que usou sua arma, mas, segundo Kawaya, encontrava-se "em estado de embriaguez".

"Foi preso", informou André Byadunia, representante da sociedade civil local.

No domingo, outro militar, também sob efeito de álcool, matou um coronel, seu guarda-costas e cinco civis em Bambu, uma aldeia na região de Djugu, disseram autoridades locais. Esta região é, com frequência, alvo de ataques de milícias.

