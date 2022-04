Djokovic disputará ATP 250 de Belgrado como preparação para Roland Garros

O sérvio Novak Djokovic voltou a sua cidade natal para disputar o ATP 250 de Belgrado com o objetivo de se preparar para o torneio de Roland Garros, que começa no final de maio.

"Eu me esforço a cada momento para melhorar e isso é indispensável nesta superfície. A terra batida exige ficar mais tempo na quadra, em termos de treinos e jogos", disse o sérvio nesta segunda-feira.

O ATP 250 de Belgrado começa hoje e vai até o próximo domingo no centro de tênis 'Novak', localizado às margens do rio Danúbio, com a participação do russo Andrey Rublev (nº8) e do austríaco Dominic Thiem, que volta às quadras após um longo período de ausência por lesão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Espero jogar mais partidas que em Monte Carlo", brincou 'Nole' com a imprensa.

Na temporada, o sérvio só disputou três jogos em fevereiro em Dubai, antes de ser eliminado na estreia em Monte Carlo pelo espanhol Alejandro Davidovich.

Djokovic disse que irá aproveitar sua semana em Belgrado para alcançar "a melhor forma possível" para Roland Garros, sua prioridade na temporada.

Antes do torneio em Paris, ele também pretende disputar os Masters 1000 de Madri e Roma.

"Dependerá de certo modo da minha campanha (em Belgrado) e do meu estado físico. Avaliaremos e decidiremos sobre isso depois desta semana", acrescentou o tenista.

Apesar de o saibro não ser o piso preferido de Djokovic, o sérvio foi campeão em quadras de terra batida duas vezes em Monte Carlo (2013 e 2015), duas vezes em Roma (2015 e 2020) duas vezes em Madri (2016 e 2019) e duas vezes em Roland Garros (2016 e 2021).

mat/psr/mcd/cb

Tags