Cruzeiros voltam à Austrália após dois anos afastados pela pandemia

Um navio de cruzeiro atracou no cais de Sydney nesta segunda-feira (18) pela primeira vez em mais de dois anos, após o fim de uma proibição imposta em 2020 devido à pandemia de coronavírus.

O navio Pacific Explorer fez a entrada acompanhado por rebocadores e exibiu uma faixa com a frase "Estamos em casa".

Muitas pessoas acompanharam a chegada da embarcação, que iniciou a viagem de 18.000 km de retorno à Austrália no mês passado.

Os cruzeiros internacionais estavam proibidos de atracar na Austrália desde março de 2020, após o surto de covid-19 no navio Ruby Princess, ao qual são atribuídas centenas de casos do vírus e 28 mortes.

O Pacific Explorer e outros dois cruzeiros de propriedade da empresa P&O permaneceram atracados na costa do Chipre por grande parte do ano passado à espera do fim da proibição na Austrália.

As reservas nos cruzeiros australianos da P&O estão próximas dos níveis anteriores à pandemia, afirmou à AFP o porta-voz da empresa, Lyndsey Gordon.

