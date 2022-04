Barcelona perde para o Cádiz e deixa Real Madrid próximo do título no Espanhol

O Barcelona foi derrotado nesta segunda-feira em casa por 1 a 0 pelo Cádiz, que ocupava a zona de rebaixamento, e praticamente deu adeus às (já poucas) chances de título no Campeonato Espanhol, que pode ser confirmado pelo Real Madrid em no mínimo duas rodadas.

Em um jogo em que o time catalão dominou, mas sem levar perigo ao adversário, os visitantes conseguiram a vitória, a primeira da história do Cádiz no Camp Nou, com um gol aos 3 minutos do segundo tempo do atacante Lucas Pérez, aproveitando rebote do goleiro Ter Stegen.

Aos 30, o Cádiz ainda teve uma chance clara para ampliar o placar com Álex Fernández, que recebeu com liberdade dentro da área mas chutou à esquerda do gol.

Somente nos 15 minutos finais, depois de o técnico Xavi Hernández promover as entradas de Aubameyang, Luuk de Jong e Adama Traoré, o Barcelona levou perigo. E foi aí que surgiu a figura do goleiro argentino Jeremías Ledesma, que com suas defesas salvou o Cádiz.

Ledesma evitou o empate do time catalão em três grandes oportunidades na segunda etapa: uma cabeçada de De Jong aos 33, uma batida de fora de Éric García aos 39 e um chute à queima-roupa Aubameyang aos 43.

Eliminado da Liga Europa na última quinta-feira pelo Eintracht Frankfurt, o Barcelona não só se distancia ainda mais do título do Campeonato Espanhol como também fica ameaçado na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.

Com um jogo a menos, o Barça está empatado com 60 pontos com Sevilla e Atlético de Madrid, com três de vantagem sobre o Betis e cinco sobre a Real Sociedad, que será seu próximo adversário.

O Cádiz, por sua vez, ganha um alívio na luta contra o rebaixamento e empurra o Mallorca para a zona da degola.

-- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Real Sociedad - Betis 0 - 0

- Sábado:

Elche - Mallorca 3 - 0

Alavés - Rayo Vallecano 1 - 0

Valencia - Osasuna 1 - 2

Getafe - Villarreal 1 - 2

- Domingo:

Granada - Levante 1 - 4

Atlético de Madrid - Espanyol 2 - 1

Athletic Bilbao - Celta Vigo 0 - 2

Sevilla - Real Madrid 2 - 3

- Segunda-feira:

Barcelona - Cádiz 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 75 32 23 6 3 66 28 38

2. Barcelona 60 31 17 9 5 60 32 28

3. Sevilla 60 32 16 12 4 46 25 21

4. Atlético de Madrid 60 32 18 6 8 59 39 20

5. Betis 57 32 17 6 9 56 37 19

6. Real Sociedad 55 32 15 10 7 32 30 2

7. Villarreal 49 32 13 10 9 51 31 20

8. Athletic Bilbao 45 32 11 12 9 36 32 4

9. Osasuna 44 32 12 8 12 33 41 -8

10. Valencia 42 32 10 12 10 44 46 -2

11. Celta Vigo 39 32 10 9 13 36 35 1

12. Espanyol 39 32 10 9 13 37 44 -7

13. Elche 35 32 9 8 15 35 44 -9

14. Rayo Vallecano 34 31 9 7 15 32 38 -6

15. Getafe 32 32 7 11 14 29 37 -8

16. Cádiz 31 32 6 13 13 27 43 -16

17. Granada 29 32 6 11 15 36 56 -20

18. Mallorca 29 32 7 8 17 27 53 -26

19. Levante 25 32 5 10 17 39 62 -23

20. Alavés 25 32 6 7 19 25 53 -28

