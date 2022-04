Rússia avisa que expansão da Otan pode desestabilizar a segurança no Ártico

Em meio a críticas sobre os planos da Finlândia e da Suécia de se juntarem à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a Rússia alertou sobre o potencial de incidentes não intencionais com as forças da aliança no Ártico, citando o que chamou de um "acúmulo militar desestabilizador" na região pelo bloco liderado pelos Estados Unidos.

"A internacionalização da atividade militar da Otan nas altas latitudes não pode deixar de causar preocupação", afirmou Nikolay Korchunov, delegado da Rússia ao Conselho do Ártico, à Tass, agência estatal russa, neste domingo. "Os riscos de incidentes não intencionais estão aumentando."

Na quinta-feira, 14, a Rússia disse que poderia estacionar forças nucleares dentro e ao redor do enclave russo de Kaliningrado se a Finlândia e a Suécia se juntarem à Otan. Os dois países há muito reconhecem neutralidade militar, mas a opinião pública está mudando a favor da adesão à Otan. Os países sinalizaram que tomarão uma decisão nas próximas semanas.

A expansão da Otan tem sido uma preocupação central para a Rússia, que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, depois que não conseguiu garantias ocidentais de que o bloco diminuiria e rejeitaria as aspirações à integração da Ucrânia.

(Com Dow Jones Newswires)

