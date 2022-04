Real Madrid vence Sevilla (3-2) de virada no Espanhol e fica perto do título

O líder Real Madrid conseguiu uma virada brilhante fora de casa diante do Sevilla, vencendo por 3 a 2 com um gol nos acréscimos de Karim Benzema depois de terminar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, e deu um passo muito importante rumo ao título da LaLiga espanhola, neste domingo, pela 32ª rodada.

A equipe 'merengue' tem agora 75 pontos e 15 de vantagem sobre o Sevilla (3º), que parece estar definitivamente fora da corrida pelo título.

O Barcelona (2º) também está provisoriamente 15 pontos atrás do topo da tabela, mas disputou dois jogos a menos que o Real Madrid. O primeiro deles será disputado nest segunda-feira, em casa, contra o Cádiz (18º).

Benzema prolongou o sua grande fase ao marcar o gol da vitória da equipe da capital, com um chute em frente à pequena área após um passe do brasileiro Rodrygo, já nos últimos instantes (90+2).

Assim terminou um jogo que havia começado muito mal para o time madrilenho.

O croata Ivan Rakitic (minuto 20), em cobrança de falta direta, e o argentino Erik Lamela (24), aproveitando um ótimo passe do mexicano Jesús Corona, haviam colocado os andaluzes em vantagem em apenas cinco minutos.

No segundo tempo, o brasileiro Rodrygo, que havia entrado no intervalo, diminuiu aos 50 minutos para o Real Madrid, com um chute na pequena área após um cruzamento de Dani Carvajal.

A insistência dos visitantes foi recompensada aos 83 minutos, quando Nacho Fernández fez 2 a 2, com um chute cruzado após uma nova assistência de Carvajal.

O gol da virada de Benzema (90+2) fez o atacante francês se consolidar na artilharia, onde já acumula 25 gols, dez à frente dos seus perseguidores mais próximos, um trio formado por Raúl De Tomás (Espanyol), Juanmi Jiménez (Betis) e Enes Ünal (Getafe).

Também neste domingo o Atlético de Madrid (4º) venceu em casa o Espanyol (12º) por 2 a 1, graças a um pênalti convertido pelo belga Yannick Carrasco-Ferreira no décimo minuto de acréscimo.

-- Jogos da 32ª rodada da LaLiga espanhola e classificação:

- Sexta-feira:

Real Sociedad - Betis 0 - 0

- Sábado:

Elche - Mallorca 3 - 0

Alavés - Rayo Vallecano 1 - 0

Valencia - Osasuna 1 - 2

Getafe - Villarreal 1 - 2

- Domingo:

Granada - Levante 1 - 4

Atlético de Madrid - Espanyol 2 - 1

Athletic Bilbao - Celta Vigo 0 - 2

Sevilla - Real Madrid 2 - 3

- Segunda-feira:

(16h00) Barcelona - Cádiz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 75 32 23 6 3 66 28 38

2. Barcelona 60 30 17 9 4 60 31 29

3. Sevilla 60 32 16 12 4 46 25 21

4. Atlético de Madrid 60 32 18 6 8 59 39 20

5. Betis 57 32 17 6 9 56 37 19

6. Real Sociedad 55 32 15 10 7 32 30 2

7. Villarreal 49 32 13 10 9 51 31 20

8. Athletic Bilbao 45 32 11 12 9 36 32 4

9. Osasuna 44 32 12 8 12 33 41 -8

10. Valencia 42 32 10 12 10 44 46 -2

11. Celta Vigo 39 32 10 9 13 36 35 1

12. Espanyol 39 32 10 9 13 37 44 -7

13. Elche 35 32 9 8 15 35 44 -9

14. Rayo Vallecano 34 31 9 7 15 32 38 -6

15. Getafe 32 32 7 11 14 29 37 -8

16. Granada 29 32 6 11 15 36 56 -20

17. Mallorca 29 32 7 8 17 27 53 -26

18. Cádiz 28 31 5 13 13 26 43 -17

19. Levante 25 32 5 10 17 39 62 -23

20. Alavés 25 32 6 7 19 25 53 -28

