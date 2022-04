PSV vence Ajax (2-1) e conquista Copa da Holanda

O PSV Eindhoven venceu o Ajax por 2 a 1 neste domingo na final da Copa da Holanda, torneio que conquistou pela décima vez em sua história, e dez anos depois do seu último título nesta competição.

Foi o Ajax quem abriu o placar, aos 23 minutos, por meio de Ryan Gravenberche. Um segundo gol foi anulado para o time de Amsterdã ainda antes do intervalo.

Mas o PSV não demorou a virar o placar no segundo tempo, primeiro com um gol de cabeça do meia mexicano Erick Gutiérrez (48) e aos 50 minutos com outro de Cody Gakpo.

O Ajax voltou a ter um gol anulado, desta vez marcado por Davy Klaasen. O clube de Amsterdã não conseguiu traduzir em gols o seu domínio (59% de posse de bola) e sofreu com a falta de precisão (2 chutes na direção do gol contra 5 do PSV).

O clube de Eindhoven conquistou este décimo título da Copa da Holanda sendo que o último havia sido em 2012. O Ajax, atual campeão, tem 20 títulos da Copa e atualmente é líder da liga holandesa (Eredivisie) com 4 pontos de vantagem sobre o PSV.

